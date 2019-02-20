AP Türkiye defterini kapatıyor

AP’nin 12 Mart’ta Strasbourg’daki genel kurul oturumunda tartışılıp, 13 Mart’ta oylayacağı taslak karar metninin en önemli mesajını Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin askıya alınması önerisi oluşturuyor. Kati Piri taslak karar metinde bu bölümü "AP, müzakerelerin askıya alınması çağrısında bulunur" şeklinde formüle etti. Ancak siyasi gruplar Dışişleri Komisyonu’nda bu ifadeyi "AP müzakerelerin askıya alınması tavsiyesinde bulunur" şeklinde değiştirdi. Bu karara gerekçe olarak "demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve temel haklar alanlarındaki ciddi gerilemeyi" gösteriliyor. Komisyondan geçen taslak metnin birçok paragrafında Türkiye’ye, üyesi olduğu Avrupa Konseyi ve AİHM’nin standart ve kararları hatırlatılmakta.

Sosyal Demokrat (S&D) Grup üyesi Hollandalı parlamenter ve Türkiye raportörü Kati Piri tarafından kaleme alınan taslak rapor, Dışişleri Komisyonu tarafından üzerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilerek 7’ye karşı 47 oyla kabul edildi. Komisyondaki nihai oylama öncesi AP'de temsil edilen belli başlı siyasi gruplar arasında uzlaşılarak hazırlanan 22 değişiklik önergesi de oy çoğunluğuyla kabul gördü.

Sağ grupların kazanımı

Ankara ile müzakerelerin tamamen sona erdirilmesini talep eden sağ, muhafazakar ve AB karşıtı gruplar ise buna karşılık, aynı paragrafa, "AP, Türkiye ile AB arasındaki ilişkinin fiili bir ortaklık bakımından yeniden tanımlanmasını ümit eder" cümlesini ekletti. Bu formülün genel kuruldaki nihai oylamada da onaylanması bekleniyor. AP böylece ilk defa Türkiye-AB müzakerelerinin askıya alınması tavsiyesinde bulunmuş olacak. Bu tavsiye AB liderleri ve Avrupa Komisyonu için doğrudan bağlayıcılığı olmasa da, AB içinde Türkiye’nin üyelik sürecine bakışı yansıttığı yorumları yapılıyor.

Gümrük Birliği’ne demokrasi koşulu

Dışişleri Komisyonu tarafından kabul edilen bir diğer uzlaşı önergesinde gümrük birliğinin güncellenmesi de demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında ilerlemeye bağlandı. AP Gümrük Birliği’nin güncellenmesine sıcak baksa da, karar metnine bu konuda eklenen bir cümlede Avrupa Komisyonu’ndan Gümrük Birliği’nin güncellenmesinde "insan hakları ve temel özgürlükleri ana koşul" haline getirmesi istendi. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için AP’nin de onayı gerekiyor.