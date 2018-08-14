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AP Türkiye Forumu'ndan Türkiye'ye Destek

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2018 14:01 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Forumu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ilave çelik ve alüminyum vergisi kararının gayrimeşru ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu belirtti.

AP Türkiye Forumu'ndan Türkiye'ye Destek

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Forumu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ilave çelik ve alüminyum vergisi kararının gayrimeşru ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu belirtti.

Avrupa Parlamentosundan (AP) 60 milletvekilinin üye olduğu Forum'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve ABD arasında derinleşen diplomatik gerginliğin endişeyle takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Avrupa Birliği (AB), ABD'nin ulusal güvenlik gerekçelerini öne sürerek, Türkiye'ye uyguladığı ilave verginin gayrimeşru ve DTÖ kurallarına aykırı olduğunu değerlendirmektedir." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin ekonomik olarak istikrarsızlaşmasının kimsenin çıkarına olmadığı belirtilen açıklamada, "AB'nin en büyük ticari ortaklarından biri olan demokratik Türkiye'nin ekonomik olarak müreffeh ve istikrarlı olması bizim de çıkarımızadır." vurgusu yapıldı.

Açıklamada, iki NATO müttefiki Türkiye ve ABD'nin sorunlarını çözmek için yapıcı diplomatik girişimlere başvurması gerektiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Parlamentosu türkiye forumu Donald Trump Türkiye destek

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Yalnızsın ABD ve de kral çıplak artık bunu hepimiz söyleyebiliyoruz
Hani bizekonomide dev olmuştuk hani ımf borç verecek durumdaydik hani nerde bu yalanlar
AP BİLE BUNU DİYOR SA ...
bu tramp tam bir amerikan be. acimasiz adi herif ruslar bile bu kadar degil . ne istiyorsun ya dunya senin olsa nolacak
dünyada tek millet iktidarlı demokrasisi ülkemdedir. delegelerin seçtiği trump milletinin daha az oyunu almasına rağmen haksız yere başkan olmuştur.
DÜNYA BİZİMLE! DİK DURALIM YETER! NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
içimizdeki türkiye düşmanlarına atfolunur
avrupa'yı samimi bulmuyorum. iyi polisi oynuyor.
bakkalmı yönetiyorsun sen sarı kafa
neo natzi tramp
bizim çelik heryere satılır merak etmeyin elimizde kalmaz. amerika nereden tedarik eder bilmem ama bizden aldığı fiyatada alamaz hiçbiryerden . kendi pazarını kendisi daraltıyor her ülkeye boykot koymazsan senden adisi yok trump
ABD ne halt ettiğini bilmiyor şu anda,ABD'nin bunak başkanı ABD'yi felakate sürüklüyor,gün gelecek ABD'de tarihten silinir inşallah
Ne yapsın TUR-RUP Yönetim kurulu başkanı Yahudi Simon öyle istiyor
zarar onları da vuracak yoksa bu gavurlar hayatta destek vermez
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