AP Türkiye Raportörü Amor Gaziantep’te

Suriye'deki başlayan iç savaş sonrasında Türkiye'nin çok büyük bir göç sorunuyla karşı karşıya kaldığını aktaran Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor “Gaziantep ziyaretimin ilk sebebi Gaziantep’te göçmenlerin entegrasyonu ile ilgili uygulamış olduğu mükemmel politikalarını yerinde görmekti. Elbette bu politikaların gerçekleştirilmesine sayın vali de çok katkıda bulunmuş durumda. Ben burada insani bir hassasiyet içerisinde yönetilen bu entegrasyon politikalarını yerinde görmek istedim. İkinci olarak Sayın Fatma Şahin belediyeler birliğinin de başkanı olarak da görev yapıyor" diye konuştu.

Sanchez Amor, "Aslına bakarsanız AB-Türkiye ilişkileri ile ilgili nasıl daha fazla muhatapla görüşme sağlayabiliriz, yerel idareler AB nezdinde nasıl temsil edilir, nasıl burada da görüşmeler yapılabilir, diye önerilerde bulunmak amacıyla ziyaret etmek istedim. Üçüncü sebep de şu; ben Türkiye’de kadınların siyasete katılması anlamında hem AK Parti içerisinde hem Türkiye’de yapmış olduğu çalışmalar sebebiyle ona teşekkür etmek için buraya geldim. Çünkü kendisi bu anlamda gerçekten de en önemli insanlardan ve fikirlerden biri oldu ve bunu bu çerçevede elbette Gaziantep’te görüyor olacağım" dedi.

Raportör Amor, temasları kapsamında bazı sivil toplum örgütleriyle görüşeceğini ve bir Suriyeli aileyle bir araya geleceğini de kaydetti.

