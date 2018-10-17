AP Türkiye Raportörü Kati Piri muhalefetle görüştü, yerel seçim ve siyasi tutuklular masaya yatırıldı

Bununla birlikte HDP yetkililerinin Piri'ye, seçimlere katılmama gibi bir tavırlarının olmayacağı görüşünü ilettiği öğrenildi.

HDP yetkilileri ayrıca çok sayıda parti yöneticisi, belediye başkanı ve partilinin halen tutuklu olduğunu, seçim sürecinde de partilerine ve adaylarına yönelik baskıların süreceğini, bu nedenle de seçim sürecinin zorlu geçeceğini söyledi.

Kati Piri ve beraberindeki heyet ilk olarak HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'la görüştü. Edinilen bilgiye göre görüşmede HDP heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, HDP'li belediyeleri kastederek, "yerel seçimden sonra da kayyum atarız" yönündeki açıklamalarının kaygı verici olduğunu iletti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, 2018 Türkiye raporunun hazırlanması kapsamında Salı günü Ankara'da muhalefet partileri CHP, HDP ve İYİ Parti'nin genel başkanları ile görüştü. Görüşmelerde yerel seçim öncesi muhalefete yönelik baskılar, siyasi tutukluların durumu ve olası yerel seçim ittifakı konuları gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Piri'ye, seçmenlerin ittifakı "sandıkta" kendiliğinden yapacağını söyledi.

'Demirtaş'la görüşme talebime yanıt verilmedi'

HDP kaynaklarının verdiği bilgiye göre Piri, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret etmek istedi.

Piri, bu talebine hükümetten olumlu ya da olumsuz yanıt verilmediği bilgisini HDP'lierle paylaştı.

Piri'nin, Ankara temaslarının ardından önce Diyarbakır'a giderek, Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la görüşeceği; daha sonra da Mardin'e geçerek, görevden alınan HDP'li eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk ile bir araya geleceği bildirildi.

Görüşmede HDP'liler, Türkiye'de binlerce siyasi tutuklu bulunduğu, bunların büyük bölümünün uzun süredir cezaevinde olmasına karşın iddianamelerinin bile hazırlanmadığı, buna karşın yürütülen "rehine diplomasisi" sonucu ABD'li Pastör Andrew Brunson'un tahliye edildiği görüşünü de Piri'ye iletti.

Kılıçdaroğlu: Seçim adil ortamda yapılmadı

Piri ve beraberindeki heyet, daha sonra ziyaret ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, 24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili görüşlerini sordu.

CHP kaynaklarının verdiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu, seçimin adil ortamda yapılmadığını, iktidarın kamu kaynaklarını istediği gibi kullandığını anlattı. Kılıçdaroğlu ayrıca medyada da muhalefete çok sınırlı söz hakkı tanındığına işaret etti.