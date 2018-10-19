AP TÜRKİYE RAPORTÖRÜ PİRİ: GELECEK HAFTA RAPORU HAZIRLAMAYA BAŞLAYACAĞIM

"GÖRÜŞME TALEPLERİM KARŞILANMADI" İstanbul'da bir otelde gerçekleşen basın açıklamasında Piri, "Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile ilgili yıllık raporunun hazırlanmasından önce Türkiye'ye bir keşif misyonu gerçekleştirdim. Bu misyon dahilinde, Ankara'da, Diyarbakır'da ve Mardin'de, İstanbul'da temaslarda bulundum. Türkiye'de siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, iş dünyasından temsilciler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile görüşme fırsatı buldum. Onlarla Türkiye'deki siyasi ve ekonomik durum hakkında görüşmeler gerçekleştirdik. Ne yazık ki hükümet kanadından herhangi bir kimseyle görüşebilmek için benim yaptığım davetler onaylanmadı ve teyit edilmedi. Aynı zamanda cezaevinde bulunan kişilerle de görüşme taleplerim karşılanmadı" dedi. Son aylarda bazı Avrupa Birliği üye devletleri, Hollanda ve Almanya ve Türkiye arasında ikili ilişkiler açısından bazı iyileşmelerin gerçekleştiğini söyleyen AP Türkiye Raportörü Piri, "Türkiye, Avrupa Birliği idealine bağlı olduğunu hala belirtiyor. Türkiye'nin demokratik ve ekonomik açıdan güçlü olması Avrupa Birliği'nin de çıkarınadır. İlerleyebilme sağlayabilmek için örneğin, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve güncellenmesinin ve vize serbestliğinin sağlanması için kelimeler yeterli değil, yeni bazı reformların gerektiğini düşünüyoruz fakat bunlarla ilgili herhangi bir emare şu an için görmüş değilim" diye konuştu. Piri, "Tam 1 yıl önce sivil toplum kuruluşu lideri olan Osman Kavala cezaevine konuldu. 12 ay geçmiş olmasına rağmen herhangi bir iddianame hala hazırlanmadı. Kavala yalnızca köprüler kurmaya çalışan, diyaloğu geliştirmeye çalışan biridir. Bu diyaloğu geliştirirken de herhangi bir şekilde şiddet olayına destek vermemiştir. Türk kurumlarına bir çağrıda bulunarak, onun davasının mümkün olduğunca açıklığa kavuşturulması gerektiğini düşünüyorum " şeklinde konuştu.

"TÜRK NÜFUSUNA KAPIYI KAPATMAMAK İSTİYORUZ" Kati Piri, "Türk nüfusu, gerçekten de göç krizinde çok önemli bir rol oynadı. Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilere yardım sağlama anlamında kapasitesini ortaya koymuştur. Bu sebeple hem hükümet, hem de Türkiye nüfusu takdir edilmelidir. Gelecek hafta, Avrupa Parlamentosu'nun her yıl yayımladığı Türkiye üzerindeki raporu hazırlamaya başlayacağım. Bunu yaparken de bir önceki sene kabul edilmiş olan rapordaki siyasi çoğunluk görüşünü temel alacağım. Geçen yıl kabul edilen Avrupa Parlamentosu raporunda şöyle belirtilmişti; Eğer şu anki siyasi durum devam edecek olursa, Venedik Komisyonu'nun önerileri değerlendirilmeden yeni anayasa kabul edilecek olursa, o zaman Avrupa Parlamentosu katılım müzakerelerinin resmen askıya alınmasını önerecektir. Şunu da söylemeliyim; Avrupa parlamentosunda çok büyük bir çoğunluk Türkiyeli vatandaşlarla kurulmuş olan köprülerin devam etmesini istiyor. Bir taraftan Türkiye'de hukukun üstünlüğü ile ilgili durumu kabul etmediğimizi belirtmek istiyor ama bir taraftan da Türk nüfusuna kapıyı kapatmamak istiyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'DEKİ STK'LARIN ÇALIŞMA KOŞULLARINI DEĞERLENDİRDİ

Kati Piri, bir gazetecinin, 'Türkiye'deki STK'ların çalışma koşulları hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna, "Ankara'da pek çok sivil toplum kuruluşunun temsilcisiyle bir araya gelme fırsatım oldu. Son yıllarda çok zorlu bir çalışma ortamı içerisinde bulunduklarını biliyorum. Özellikle darbe girişiminin ardından çalışma koşullarının daha da zorlandığını biliyorum. Darbe girişiminin ardından pek çok STK kapatıldı. Şunu görmekten de mutluluk duyuyorum; Hem Türkiye'deki STK'lar hem de uluslararası STK'lar hala Türkiye'de ve benim geldiğim ülke olan Hollanda'da çalışmayı sürdürüyorlar" şeklinde yanıt verdi.

"MECLİS BAŞKANI İLE GÖRÜŞMEK İSTİYORDUM"

Hükümet kanadından kimse ile görüşemediğinin altını çizen Kati Piri, "Parlamentodan geliyorsunuz. Özellikle burada görüşeceğiniz birkaç bakanlık oluyor. Örneğin, adalet bakanı, içişleri bakanı, ekonomi bakanı. Aynı zamanda meclis başkanı ile de görüşmek istiyordum. Fakat resmi olarak şunu söyleyebilirim; Herhangi bir cevap almadık zaten. Geçen hafta da hükümet kanadından kimseyle görüşemedim" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri'nin açıklaması

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