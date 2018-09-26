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AP, Türkiye'ye yardımı kesiyor!

26.09.2018 09:45 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu, Türkiye’ye için ayrılan 70 milyon euroluk destek fonunu iptal etmeye hazırlanıyor. Kararın gerekçesi, Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi konularda yeterince ilerleme sağlayamaması.

AP, Türkiye'ye yardımı kesiyor!

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş sürecine destek için yapılması planlanan 70 milyon euroluk yardımı iptal etmeye hazırlanıyor.

Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi, bu karara gerekçe olarak Ankara'nın hukukun üstünlüğü ilkesi ve insan hakları konusunda ilerleme kaydedemesini gösterdi.

Komite'den yapılan açıklamada, Türkiye'ye verilmesinden vazgeçilen 70 milyon euronun göç programlarına harcanacağı belirtildi.

AB'NİN YILLIK RAPORU ETKİLİ OLDU

Söz konusu meblağ geçen Kasım ayında, "hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü konularında ölçülebilir ve yeterli bir ilerleme sağladığı takdirde teslim edilmek üzere” Türkiye için ayrılmıştı. Ancak Komite, AB tarafından 18 Nisan 2018'de yayımlanan ve Türkiye'nin Birlik'ten "önemli ölçüde uzaklaştığı" sonucu paylaşılan yıllık raporun, bu kriterin karşılanmadığının belgesi olduğunu belirtti.

Rumen parlamenter Siegfried Muresan tarafından sunulan karar taslağı, Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi'nde 1'e karşı 27 oyla kabul edildi. Dört üye ise çekimser kaldı.

Komite'de onaylanan taslağın Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak 3 Ekim'de yapılması planlanan bu oylamanın daha çok formalite niteliğinde olduğu belirtiliyor.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Yerim sizin 70 milyon avronuzu tavukmu yemliyorsunuz insan haklarında ilerleme kaydedemişmiş bak sen dinime söven müslüman olsa. Orta doğuda savaşı çıkaran siz kaçan masum insanların botlarını batıran yine siz terör örgütü yapılandırması kurup iç savaş çıkaran darbe yapmaya çalışan yine siz gazeteci kılığında ajanları yetiştiren yine siz sonra utanmadan insan haklarından bahsediyorsunuz siz değilmiydiniz Afrikadaki pırlantaları çalan ? orda hala insanlar açlıktan ölüyor siz burda tiyatronuzu kurmuşsunuz boku sağa sola atıyorsunuz afferin size bu dünyanın diğer dünyasıda var inanmasanızda var!
Aciverin kapilari
Açalım kapıları gönderelim Avrupaya gitmek isteyen mültecileri. Bakalım ne olacak avrupalı medeni insanlar ekmeklerine ortak çıkan mültecileri nasıl karşılayacaklar.
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