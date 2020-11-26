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AP Türkiye'ye sert yaptırımlar istedi

26.11.2020 22:16 | Son Güncelleme:
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AP Türkiye'ye sert yaptırımlar istedi

AB liderler zirvesi önecesi AP, AB ülkelerinden Kapalı Maraş'ın açılması ve Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması talebinde bulundu.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) oy çokluğuyla kabul edilen bir karar tasarısında,Avrupa Birliği (AB) ülkelerindenTürkiye'ye karşı sert bir tutum izlenmesi istendi. Kıbrıs'taki Türk askerlerinin çekilmesinin istendiği, Maraş'ın sivil kullanıma açılmasının eleştirildiği ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz faaliyetlerinin de "provokatif" ve "yasadışı" olarak nitelendirildiği karar metninde, AB'nin "sert yaptırımlarla yanıt vermesi" gerektiği talep edildi ve Türkiye'nin faaliyetleri kınandı.

Kapalı Maraş'ta eski duruma dönülmesi istenilen kararda, Maraş'ın sivil kullanıma açılmasının eski mal sahiplerinin Maraş'a geri dönme ihtimalini ortadan kaldırabileceğine işaret edildi. AP'deki oturumda söz alan AP Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı David McAlister, Türkiye'nin Kapalı Maraş'la ilgili tutumunun "kabul edilemez" olduğunu söyledi. Kararda tek federasyon, iki toplum, iki bölge ve ortak vatandaşlık çözümünün desteklendiği de vurgulandı.

"Türkiye büyük jeopolitik ihtiraslar peşinde"

Kabul edilen metinde Türkiye'nin dış politikasına da değinildi. Türkiye'nin Dağlık Karabağ'a açık desteği, ayrıca Ankara'nın Suriye ve Libya'da oynadığı rolün de Türkiye'nin "jeoekonomik çıkarlar" ve "büyük jeopolitik ihtiraslar" üzerinden hareket ettiğini gösterdiği belirtildi. Kararda tüm bunlarla birlikte giderek artan ve sürekli şekilde Türkiye'nin Avrupa değerlerinden ve kurallarından uzaklaştığı, Türkiye-Avrupa ilişkilerinin de tarihi düşük seviyeye gerilediği değerlendirmesi yapıldı.

Karar metininde sadece "diyalog, diplomasi ve müzakerelerin" yaptırımları önleyebileceği ve ilişkilerin ancak bu şekilde tekrar iyileşebileceği vurgulandı.

AP'de kabul edilen karar metininin hukuki bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak 10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenecek AB liderler zirvesi için bir tavsiye niteliği taşıyor. AB liderler zirvesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikası nedeniyle Ankara'ya yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı konusunda karar verilecek.

AFP,AP/HS,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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