HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AP Türkiye'ye Yardım Fonlarının Askıya Alınmasını Reddetti

AP Türkiye'ye Yardım Fonlarının Askıya Alınmasını Reddetti

15.05.2020 18:51 | Son Güncelleme

Türkiye'ye ödenen Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonlarının askıya alınması ya da şarta bağlanmasının istendiği öneri Avrupa Parlamentosu'nda (AP) reddedildi. Öneri, Türkiye'deki insan hakları uygulamalarına ilişkin şikayetler gerekçe gösterilerek, Hristiyan grup PPE tarafından önerilmişti

AP Türkiye'ye Yardım Fonlarının Askıya Alınmasını Reddetti

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye'ye katılım sürecinde ödenen Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonlarının askıya alınması ya da şarta bağlanmasını isteyen öneriyi reddetti.

Avrupa Biliği'nin (AB) 2018 Genel Bütçesi'ni onaylamak üzere toplanan AP Genel Kurul'unda parlamentonun en büyük grubu olan Hristiyan demokrat grup PPE'nin önerisi ele alındı.

PPE, Türkiye'de insan hakları ve hukuk uygulamalarına ilişkin eleştiri ve şikayetler nedeniyle ve Türkiye'nin Akedeniz'de petrol arama faaliyetlerinin ardından böyle bir girişim başlatmıştı.

Hristiyan demokrat grup, katılım sürecinde Türkiye'ye sağlanan fonların (IPA) şarta bağlanmasını, hukuk ve insan hakları alanlarında gerekli ilerleme sağlanmazsa da askıya alınmasını istemişti.

Ancak parlamento içinde çoğunluk, Türkiye'ye ilişkin üyelik sürecinden doğan IPA fon hakkının şarta bağlanması önerisine karşı çıkarak, reddedilmesi yönünde görüş belirtmişti.

"Hükümetlerle sivil toplumu ayrı tutmalı"

Bütçe görüşmesinde ele alınan öneri, beklendiği gibi oy çokluğuyla reddedildi. AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, red kararını Twitter hesabından "AP, Türkiye'ye yönelik katılım öncesi, fonların askıya alınmasına büyük çoğunlukla karşı çıktı" mesajıyla duyurdu. Amor, bu fonların şu an sivil toplum tarafından kullanılmasına odaklandıklarını, bunları askıya almanın Türkiye'deki sivil topluma büyük zarar vereceğini bildiklerini söyledi.

Hükümetlerle sivil toplum ayrımını yapmamanın sıkça karşılaşılan tehlikeli bir hata olduğunu dile getiren Amor, "Türkiye ile ilişkilerimiz politikadan çok daha ileridir. Bugün AP, Türkiye bayrağı ile Avrupa bayrağını yan yana görmek isteyenlerden yana tavır almıştır" dedi.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Sergey Logadinsky de, Twitter hesabından, "İyi bir kavgaydı, Nacho Sanchez Amor, ben ve benzer düşünceye sahip parlamenterler ortak çabayla, Türkiye'ye IPA fonlarının kesilmesini isteyen öneriyi reddettirmeyi başardık. Türk sivil toplumunun bu kesintilerden dolayı sıkıntı çekmeyeceğini bilmekten dolayı mutluyum" dedi.

Avrupa Komisyonu'ndan Osman Kavala çağrısı

Öye yandan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi Paneli'nin, Türkiye hükümetinin başvurusunu reddetmesinden sonra kesinleşen "Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı" kararının ardından Avrupa Konseyi'nden kararın uygulanması çağrısı geldi. Avrupa Konseyi, AİHM kararının kesinleşmesinin ardından, tutuklu işadamı Osman Kaval'nın derhal serbest bırakılmasını istedi.

Avrupa Konseyi İnsan hakları raportörleri İsveçli Thomas Hammarberg, İngiliz raportör John Howell ve Fransız genel raportör Française Alexandra Louis, ortak bir açıklama yaparak, "18 Ekim 2017 tarihinden bu yana tutuklu olan Kavala derhal serbest bırakılmalıdır. Türk hükümeti Kavala'yı serbest bırakarak hem yasal yükümlülüklerini yerine getirir, hem de sivil topluma doğru bir sinyal gönderir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı! 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı!
Trump: Orta noktada buluşma zamanıTrump: Orta noktada buluşma zamanı
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar beklentisi

İşte yıl sonu dolar beklentisi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki hain saldırıya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki hain saldırıya sert tepki

Bir ilimiz diken üstünde! 3 berberin testi pozitif çıktı

Bir ilimiz diken üstünde! 3 berberin testi pozitif çıktı

Emniyet müdüründen HDP'li vekile: Propaganda yapma

Emniyet müdüründen HDP'li vekile: Propaganda yapma

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Diğer Haberler
Fransa'da ilk kez bir çocuk öldü! Koronadan sonra yeni bela Kawasaki

Koronadan sonra yeni bela Kawasaki! Korkulan oldu

Dünya Sağlık Örgütü tarih verip uyardı: Avrupa ikinci dalgaya hazır olsun

DSÖ tarih verip uyardı: Avrupa ikinci dalgaya hazır olsun

Terör saldırısında annelerini kaybeden 20 bebeği emziren kahraman anne

Afganistan'daki saldırıda yetim kalan 20 bebeği emzirerek gönüllü anne oldu

Trump: Orta noktada buluşma zamanı

Trump: Orta noktada buluşma zamanı

ABD'de ölü sayısında büyük artış

ABD'de ölü sayısında büyük artış

Korkunç videoda, bir türlü kapatılmayan vahşi hayvan pazarlarının içler acısı hali ürküttü

Korkunç videoda, bir türlü kapatılmayan vahşi hayvan pazarlarının içler acısı hali ürküttü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.