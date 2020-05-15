AP Türkiye'ye Yardım Fonlarının Askıya Alınmasını Reddetti

Bütçe görüşmesinde ele alınan öneri, beklendiği gibi oy çokluğuyla reddedildi. AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, red kararını Twitter hesabından "AP, Türkiye'ye yönelik katılım öncesi, fonların askıya alınmasına büyük çoğunlukla karşı çıktı" mesajıyla duyurdu. Amor, bu fonların şu an sivil toplum tarafından kullanılmasına odaklandıklarını, bunları askıya almanın Türkiye'deki sivil topluma büyük zarar vereceğini bildiklerini söyledi.

Hristiyan demokrat grup, katılım sürecinde Türkiye'ye sağlanan fonların (IPA) şarta bağlanmasını, hukuk ve insan hakları alanlarında gerekli ilerleme sağlanmazsa da askıya alınmasını istemişti.

PPE, Türkiye'de insan hakları ve hukuk uygulamalarına ilişkin eleştiri ve şikayetler nedeniyle ve Türkiye'nin Akedeniz'de petrol arama faaliyetlerinin ardından böyle bir girişim başlatmıştı.

Avrupa Biliği'nin (AB) 2018 Genel Bütçesi'ni onaylamak üzere toplanan AP Genel Kurul'unda parlamentonun en büyük grubu olan Hristiyan demokrat grup PPE'nin önerisi ele alındı.

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye'ye katılım sürecinde ödenen Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonlarının askıya alınması ya da şarta bağlanmasını isteyen öneriyi reddetti.

Hükümetlerle sivil toplum ayrımını yapmamanın sıkça karşılaşılan tehlikeli bir hata olduğunu dile getiren Amor, "Türkiye ile ilişkilerimiz politikadan çok daha ileridir. Bugün AP, Türkiye bayrağı ile Avrupa bayrağını yan yana görmek isteyenlerden yana tavır almıştır" dedi.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Sergey Logadinsky de, Twitter hesabından, "İyi bir kavgaydı, Nacho Sanchez Amor, ben ve benzer düşünceye sahip parlamenterler ortak çabayla, Türkiye'ye IPA fonlarının kesilmesini isteyen öneriyi reddettirmeyi başardık. Türk sivil toplumunun bu kesintilerden dolayı sıkıntı çekmeyeceğini bilmekten dolayı mutluyum" dedi.

Avrupa Komisyonu'ndan Osman Kavala çağrısı

Öye yandan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi Paneli'nin, Türkiye hükümetinin başvurusunu reddetmesinden sonra kesinleşen "Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı" kararının ardından Avrupa Konseyi'nden kararın uygulanması çağrısı geldi. Avrupa Konseyi, AİHM kararının kesinleşmesinin ardından, tutuklu işadamı Osman Kaval'nın derhal serbest bırakılmasını istedi.