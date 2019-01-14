BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, İngiliz halkına Brexit'ten vazgeçme çağrısında bulundu.

Brexit anlaşmasının İngiliz Parlamentosu'nda oylanmasından bir gün önce, 129 AP üyesi, İngiliz halkına hitaben açık bir mektup yayımladı.

"Ülkenizin dostları olarak hem İngiltere'ye hem de Avrupa'ya zarar verecek Brexit felaketine ilişkin gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." ifadelerine yer verilen mektupta, İngiliz seçmenin Brexit kararını gözden geçirmeye başladığı ve tekrar referanduma gidilmesi için desteğin arttığına dikkat çekildi.

İngiliz halkının AB'den ayrılma kararından üzüntü duyulduğu ancak bu karara saygı duyulması gerektiği belirtilen mektupta, anlaşmasız ayrılığın tüm taraflar için büyük felakete yol açacağı uyarısı yapıldı.

- Brexit'in iptalini destekleriz

Mektupta, "Eğer İngiltere, AB Konseyi Başkanı'na gönderdiği 50'inci madde mektubunu iptal etmeye karar verirse, biz AP üyeleri olarak destekleriz." denildi.

İngiliz halkına Brexit kararını tekrar gözden geçirme çağrısı yapılan mektupta, "Brexit hepimizi zayıflatır. Biz AB'de kalmanızı istiyoruz. Birlikte daha güçlüyüz ve daha güçlü bir Avrupa inşa edebiliriz." değerlendirmesinde bulunuldu.