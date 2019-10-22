AP üyesi Demirel: Erdoğan’a karşı askeri değil siyasi baskı gerekiyor

Sol Partili Demirel’e göre çözümün askeri değil siyasi ve ekonomik olması gerekiyor.Deutsche Welle: Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Kürt halkının korunması ve IŞİD'le mücadeleye yeniden başlanması amacıyla Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge önerisinde bulundu. Bu ne kadar gerçekçi?

Özlem Alev Demirel: Savunma Bakanı'nın bu hamlesinin beni şaşırttığını ifade etmeliyim. Çünkü federal hükümet şu ana kadar tüm diplomatik araçları kullanmadı, silah ihracatını tamamen durdurmadı ve bunun üzerine böyle bir hamle geliyor. Akıl sır erdiremiyorum.

Kramp-Karrenbauer şimdi de Fransa ve İngiltere'nin bir BM misyonu kapsamında katılım sağlamasını önerdi. Ancak görünen o ki Alman askerlerini yollamaya pek niyetli değil. Bu iş nasıl olacak?

Bence sayın Kramp-Karrenbauer'in bu hamlesi üzerinde çok düşünülmüş bir adım değil. Şunu tekrarlamak istiyorum: Uluslararası toplumun şimdi Türk hükümeti üzerindeki baskıyı artırmak için tüm diplomatik ve her şeyden önce ekonomik araçları kullanması ve çok önemli. Zira ekonomi Erdoğan'ın siyaseti için büyük önem teşkil ediyor. Suriye topraklarından çekilmesi ve Kürtlere karşı savaşı durdurması için. Ayrıca Türk hükümetinin iç politika hesaplarının da belirleyici olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu önemli faktörlerden biri de Türkiye'de ekonominin durumu. Bu çerçevede BM misyonu gibi askeri çözümleri konuşmadan önce, Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi için Erdoğan'a karşı ilk olarak siyasi araçları kullanmak gerekiyor. Ayrıca Rojava'daki öz yönetim yapılarının da nihayet tanınması gerekiyor. Çünkü bu Türkiye'nin artık Kürtler ve Suriye Demokratik Güçleri'ne saldıramayacağı anlamına gelir.