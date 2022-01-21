HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. AP üyesinden öneri: Euro banknotları üzerinde Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in de fotoğrafları olsun

AP üyesinden öneri: Euro banknotları üzerinde Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in de fotoğrafları olsun

21.01.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği'nin para birimi Euro'nun yeni görünümü için yarışma yapılıyor. Banknotların üzerinde Covid aşısı geliştiren Türkiye kökenli bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in fotoğrafları da yer alacak mı?

AP üyesinden öneri: Euro banknotları üzerinde Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in de fotoğrafları olsun

Euro banknotları, piyasaya sürüldükten 20 yıl sonra yeni bir görünüme kavuşuyor.

Yeni banknotlara ilişkin danışma kurulu henüz çalışmalarına başlamadan, Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Moritz Körner, Covid'e karşı geliştirdikleri aşı ile gündemde olan Türkiye kökenli bilim insanları Özlem Türeci ve eşi Uğur Şahin'in fotoğraflarının da yeni kağıt paraların üzerinde yer almasını önerdi.

Almanya medyasına konuşan Moritz Körner, Türeci ve Şahin yönetimindeki BioNTech firmasının, Covid'e karşı geliştirdiği aşı ile milyonlarca Avrupalı'nın hayatını kurtardığını vurguladı.

Liberal eğilimli Hür Demokrat Parti (FDP) kökenli olan Körner,, bu nedenle yeni banknotlarda Türkiye kökenli çiftin fotoğrafının yer alması gerektiğini belirterek, "Onların yaşamı; uyum, ilerleme, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göç toplumunun potansiyeli hakkında etkileyici bir öykü" dedi.

Yeni banknotlarla ilgili olarak son sözü Avrupa vatandaşları ve uzmanlar kurulu söyleyecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), tedavüle girişinin 20. yılı nedeniyle, euro banknotların yeni bir görünüme kavuşturulmasını kararlaştırdı.

Euro'nun piyasaya sürülmesinden bu yana sadece farklı güvenlik özelliklerine sahip yeni seriler hazırlandı, ancak tasarımı hiç değişmedi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, yeni planı, "20 yıl sonra, banknotlarımızın görünümünü yeniden düşünmenin ve onları her yaştan ve kökenden tüm Avrupalılar için daha tanınır hale getirmenin zamanı geldi" sözleriyle duyurdu.

ECB, 2024 yılına kadar, euro banknotlarının yeni görünümüne ilişkin taslağı netleştirmek istiyor.

Bu amaçla AB üyesi 27 ülkedeki merkez bankalarının belirlediği birer uzmanın yer aldığı bir danışma kurulu oluşturuldu.

Bu uzmanlar, "Avrupa'daki tarihsel birikim, açıklık ve işbirliği ruhu ile vatandaşlar arasındaki iletişimi içeren simgeler" konusunda, toplumun nabzını tutacak. Elde edilen bilgiler ışığında olası bir tema listesi oluşturulacak.

Yeni banknotlar üzerinde yer alacak temalar belirlendikten sonra bir yarışma düzenlenecek. Yarışmanın karar sürecinde yine Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının katılımı istenecek.

ECB yönetimi, 2024 yılında yeni banknotların görünümüne ilişkin son şekli kararlaştıracak.

Banknotların yeni görünümün belirlenmesi sürecinde Avrupa vatandaşları ve danışma komitesinin öneriyi benimsemesi gerekiyor.

Ancak bu durumda, yeni euro banknotlarda Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in görüntüleri de yer alabilecek.

Yeni banknotların ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Adanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değilAdanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değil
En çok korkulan diş tedavisi!En çok korkulan diş tedavisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

MTV için son gün 31 Ocak! Bankalar harekete geçti…

MTV için son gün 31 Ocak! Bankalar harekete geçti…

Son dakika kar yağışı uyarısı! Meteoroloji turuncu uyarı verdi!

Son dakika kar yağışı uyarısı! Meteoroloji turuncu uyarı verdi!

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

İmamoğlu’ndan çok net Kılıçdaroğlu mesajı!

İmamoğlu’ndan çok net Kılıçdaroğlu mesajı!

Ali Babacan’ı canlı yayında böyle protesto ettiler!

Ali Babacan’ı canlı yayında böyle protesto ettiler!

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

İstanbul'daki mide bulandıran olayda iğrenç detaylar! 'Bir kere şeytana uydum'

İstanbul'daki mide bulandıran olayda iğrenç detaylar! 'Bir kere şeytana uydum'

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

AFAD’dan kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

AFAD’dan kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat çeken görüntü! Yola çıktılar... TIR'da bakın kimler var

Dikkat çeken görüntü! Yola çıktılar... TIR'da bakın kimler var

Damla Demir'in intiharıyla ilgili yeni gelişme!

Damla Demir'in intiharıyla ilgili yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.