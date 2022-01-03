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AP üyesinden öneri: Euro banknotları üzerinde Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in fotoğrafları olsun

03.01.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği'nin para birimi Euro'nun yeni görünümü için yarışma yapılıyor. Banknotların üzerinde Covid aşısı geliştiren Türkiye kökenli bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in fotoğrafları da yer alacak mı?

Euro banknotları, piyasaya sürüldükten 20 yıl sonra yeni bir görünüme kavuşuyor.

Yeni banknotlara ilişkin danışma kurulu henüz çalışmalarına başlamadan, Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Moritz Körner, Covid'e karşı geliştirdikleri aşı ile gündemde olan Türkiye kökenli bilim insanları Özlem Türeci ve eşi Uğur Şahin'in fotoğraflarının da yeni kağıt paraların üzerinde yer almasını önerdi.

Almanya medyasına konuşan Moritz Körner, Türeci ve Şahin yönetimindeki BioNTech firmasının, Covid'e karşı geliştirdiği aşı ile milyonlarca Avrupalı'nın hayatını kurtardığını vurguladı.

Liberal eğilimli Hür Demokrat Parti (FDP) kökenli olan Körner,, bu nedenle yeni banknotlarda Türkiye kökenli çiftin fotoğrafının yer alması gerektiğini belirterek, "Onların yaşamı; uyum, ilerleme, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göç toplumunun potansiyeli hakkında etkileyici bir öykü" dedi.

Yeni banknotlarla ilgili olarak son sözü Avrupa vatandaşları ve uzmanlar kurulu söyleyecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), tedavüle girişinin 20. yılı nedeniyle, euro banknotların yeni bir görünüme kavuşturulmasını kararlaştırdı.

Euro'nun piyasaya sürülmesinden bu yana sadece farklı güvenlik özelliklerine sahip yeni seriler hazırlandı, ancak tasarımı hiç değişmedi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, yeni planı, "20 yıl sonra, banknotlarımızın görünümünü yeniden düşünmenin ve onları her yaştan ve kökenden tüm Avrupalılar için daha tanınır hale getirmenin zamanı geldi" sözleriyle duyurdu.

ECB, 2024 yılına kadar, euro banknotlarının yeni görünümüne ilişkin taslağı netleştirmek istiyor.

Bu amaçla AB üyesi 27 ülkedeki merkez bankalarının belirlediği birer uzmanın yer aldığı bir danışma kurulu oluşturuldu.

Bu uzmanlar, "Avrupa'daki tarihsel birikim, açıklık ve işbirliği ruhu ile vatandaşlar arasındaki iletişimi içeren simgeler" konusunda, toplumun nabzını tutacak. Elde edilen bilgiler ışığında olası bir tema listesi oluşturulacak.

Yeni banknotlar üzerinde yer alacak temalar belirlendikten sonra bir yarışma düzenlenecek. Yarışmanın karar sürecinde yine Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının katılımı istenecek.

ECB yönetimi, 2024 yılında yeni banknotların görünümüne ilişkin son şekli kararlaştıracak.

Banknotların yeni görünümün belirlenmesi sürecinde Avrupa vatandaşları ve danışma komitesinin öneriyi benimsemesi gerekiyor.

Ancak bu durumda, yeni euro banknotlarda Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in görüntüleri de yer alabilecek.

Yeni banknotların ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli değil.

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