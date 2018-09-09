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AP: 'Yunanistan Sınırını Geçen İki Türk Askeri Gözaltına Alındı'

09.09.2018 18:59 | Son Güncelleme

Associated Press (AP) haber ajansı Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü’nün iki Türk askerinin Yunanistan sınırını yasa dışı geçtikleri gerekçesiyle gözaltına alındıklarını bildirdiğini kaydetti

Associated Press (AP) haber ajansı Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü’nün iki Türk askerinin Yunanistan sınırını yasa dışı geçtikleri gerekçesiyle gözaltına alındıklarını bildirdiğini kaydetti.

Sözcü, AP’ye iki Türk askerin ülkenin kuzeydoğu sınırında Pazar günü gözaltına alındıklarını bildirdi ve Yunan medyasında yer alan taraflar arasında silahlı çatışma çıktığına dair haberleri yalanladı.

Sözcü, soruşturma devam ettiği için kimliğini açıklamadı.

Türk askerlerinin sınırı nasıl geçtiklerinin ya da rütbelerinin henüz netleşmediğini söyleyen sözcü, bu kişilerle birlikte sınırı geçen başka Türk askerleri olup olmadığının soruşturulduğunu belirtti.

Türkiye Mart ayında iki Yunan askerini sınırı geçtikleri gerekçesiyle gözaltına almıştı. Yunan yetkililer askerlerin sınır yakınında devriye gezerken yönlerini şaşırdıklarını açıklamıştı.

İki Yunan askeri geçen aya kadar Türkiye’de cezaevinde tutulmuş, daha sonra serbest yargılanmalarına karar verilmişti. Askerler de Yunanistan’a dönmüştü.

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