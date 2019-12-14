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APA 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 15:21 | Son Güncelleme

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, İRANLI MEVKİDAŞI LARİCANİ İLE GÖRÜŞTÜ TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Antalya'da devam eden Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, İRANLI MEVKİDAŞI LARİCANİ İLE GÖRÜŞTÜ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Antalya'da devam eden Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu kapsamında İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile görüştü. Heyetler arasında yapılan görüşmenin ardından, iki mevkidaş, birebir görüşdü. Şentop ve Laricani, görüşmenin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. TBMM Başkanı Şentop, İran Meclis Başkanı Laricani ile güzel ve verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi. Şentop, "Birçok meseleyi, bölgesel ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdik" dedi.
İŞBİRLİĞİ BÖLGEDE DE GÜVENLİK SAĞLAYACAK
İran Meclis Başkanı Ali Laricani ise farklı alanlarda Türkiye ile işbirliği yaptıklarını söyledi. Laricani, "Hükümetlerimiz ve halklarımız arasında iyi bir işbirliği var. Bunları detaylıca yeniden görüştük. İki ülke arasındaki işbirliğinin bölgemizde güvenlik sağlanabileceğine inanıyoruz. Bu işbirliğinin daha iyi devam etmesini diliyorum. İşbirliğinin halklarımız adına çok yararlı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

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