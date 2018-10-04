İZMİR (AA) - Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlendiği Asya Parlamenter Asamblesi’nin (APA) Sosyal ve Kültürel Daimi Komitesi Toplantısı, TBMM ev sahipliğinde İzmir'de başladı.

Çeşme ilçesindeki toplantının açılışında Endonezya'daki deprem ve tsunami felaketlerinde yaşamını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın mesajı okundu.

Sosyal ve Kültürel Daimi Komitesi Başkanlığını üstlenen APA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan açılış konuşmasında, yabancı milletvekillerini Çeşme'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2 günlük çalışmanın olumlu sonuçlar vermesi dileğinde bulundu.

Türkiye'nin parlamenter ilişkisinin güçlü olduğuna değinen Erdoğan, "Burada farklı ülkelerden gelen milletvekilleri var, bu aslında zenginliğimizi gösteriyor. Hepimiz farklı konularda katkıda bulunabiliriz." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"İklim değişikliği, göç, yoksulluk, eşitsizlik ve terör gibi konularda birlikte çalışmalıyız, iyi işleyen kurumlara ihtiyacımız var. Türk dış politikasında 'Yurtta Barış Dünyada Barış' çok önemlidir. İnsani bir politika takip ediyoruz. 360 derecelik bir vizyona sahibiz. Hem bölgesel hem küresel ölçekte dış politikada teşvik, inisiyatif almak gerekiyor. İstikrar ve barış için yüksek seviyede işbirliği mekanizmaları oluşturduk. Bölgesel inisiyatifler mevcut. 70 ülkeyle vizeyi kaldırdık ve çalışmaya devam ediyoruz. Çalışmaların kaldırılması ve bölgesel barış ile arabuluculukta aktif rol oynuyoruz. Türkiye dünyada 5. en büyük diplomatik ağa sahip."