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Apandisit için hastaneye gitti doğum yaptı!

03.11.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Kayla Nicole Simpson, çektiği ağrılar yüzünden zor günler geçiriyordu. Apandisit yüzünden acı çektiğini düşünen genç kadın, soluğu hastanede aldı. Hastanede ise hayatının şokunu yaşadı. Kayla Nicole Simpson’a yapılan tetkikler sonucu hamile olduğu ortaya çıktı.

Apandisit için hastaneye gitti doğum yaptı!

Indiana Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Kayla Nicole Simpson, apandisit sancısı çektiğini düşünerek hastaneye gittiğinde doğum sancısı çektiğini öğrendi. Hamile olduğunun bile farkında olmayan genç kadın, kısa süre sonra Madi isimli kızını kucağına aldı.

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Indiana Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Kayla Nicole Simpson, yaşadığı şiddetli krampların apandisit yüzünden olduğunu düşünmüştü. Ancak, ultrasona girdikten sonra hamile olduğunu öğrendi. Yaklaşık 15 dakika sonra da doğum gerçekleşti.

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Hamile olduğunu bilmediğini söyleyen genç kadın hem okuyup hem de çift vardiya çalışıyordu. Arada ağrıları olduğunu söyleyen genç kadın, bu ağrıları yorgunluğuna verdiğini söyledi. 21 yaşındaki genç kadın, bebeğini doğurmadan yaklaşık bir saat önce doğum konusunda onu uyarmak için kasılmalar yaşadı. Doktorlar genç kadının çok nadir görülen gizli hamilelik yaşadığını söyledi.


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