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Apandisit şokundan, annelik sevincine

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 09:58 | Son Güncelleme

İZMİR'de, 'bebeğim etkilenir' korkusuyla saçını bile boyamazken, gebeliğinin 24'üncü haftasında apandisit ameliyatı olmak zorunda kalan Emine Bayram (36) doğum yaptı.

Apandisit şokundan, annelik sevincine

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 'bebeğim etkilenir' korkusuyla saçını bile boyamazken, gebeliğinin 24'üncü haftasında apandisit ameliyatı olmak zorunda kalan Emine Bayram (36) doğum yaptı. Sağlıkla dünyaya gelen kızına 'Ela Ekin' adını veren anne, "Doğru tanı ve doğru tedaviyle kızımı kucağıma aldıysam bunu doktorlarıma borçluyum. Onlar bizim kahramanlarımız" dedi.
Özel bir şirkette yönetici olarak çalışan Emine Bayram ile iş insanı Gültekin Bayram (41) çifti, 9 yaşındaki oğulları Efe Tekin'den sonra ikinci kez anne-baba olmak istedi. Ancak anne Emine Bayram, ikinci gebeliğinin 10'ncu haftasında bebeğini kaybetti.
Üçüncü kez hamile kalan anne, sorunsuz geçen gebeliğinin 24'üncü haftasında şiddetli karın ağrıları çekmeye başladı. Emine Bayram, Kent Hastanesi'ndeki doktoru Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Tunç Canda'ya başvurdu. Yapılan tetkiklerde anne adayında, apandisit şüphesi görüldü. Genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Zaza Iakobadze'ye yönlendirilen Emine Bayram, kapalı yöntem ile ameliyat edildi. Sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edilen Bayram, 10 Ekim günü Kent Hastanesi'nde doğum yaptı. Doç. Dr. Canda'nın gerçekleştirdiği sezaryenle bir kız bebek dünyaya getiren Bayram, apandisit şokundan sonra ikinci kez annelik sevinci yaşadı.
Çok titiz bir gebe olduğunu, bebeğine zarar gelmesin diye bu süreçte krem ya da oje gibi kozmetik ürünler sürmeyip, saçını dahi boyamadığını anlatan Emine Bayram, "Sakınan göze çöp batar misali ben her şeye titizlendim, gebelikte çok nadir görülen apandisit benim başıma geldi. Hem ameliyat hem narkozdan bebeğime bir şey olur korkusu yaşadım. Kabus gibiydi. Çok şükür her şey yolunda gitti. Doktorlarımın titizliği, özeni sayesinde bu süreçleri sorunsuz atlattım. 10 Ekim'de ikinci kez anne oldum. Kızım Ela Ekin 3 kilo 800 gram ağırlığında, 51 santimetre boyunda dünyaya geldi. Doğru tanı ve doğru tedaviyle kızımı kucağıma aldıysam bu doktorlarım Doç. Dr. Tunç Canda ve Op. Dr. Zaza Iakobadze sayesinde oldu. Onlar bizim kahramanlarımız" dedi.
Bayram çifti, kontrol için geldikleri Kent Hastanesi'nde Doç. Dr. Canda ve Op. Dr. Iakobadze ile bir araya geldi. Doç. Dr. Canda, Emine Bayram'ın çok güçlü olduğunu belirterek, “Emine hanım bütün zorluklara göğüs gerdi. Kızını kucağına alabilmek için son ana kadar zorluklarla başa çıktı. Hatta bir gün önce böbrek ağrısı tuttu, ona da direndi ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Bayram çiftini kutluyor, kızlarına sağlıklı bir ömür diliyoruz" diye konuştu.

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Apandisit şokundan, annelik sevincineApandisit şokundan, annelik sevincineApandisit şokundan, annelik sevincine

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