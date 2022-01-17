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Aparman girişinde cansız bedeni bulundu! Kan donduran detay

17.01.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, apartman girişinde hareketsiz yatan kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Aparman girişinde cansız bedeni bulundu! Kan donduran detay

Alınan bilgiye göre, Üçkuyular Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir apartmanın girişinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.

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ENSESİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olay yerine gelen ekipler, apartmanda yaşayan 48 yaşındaki Günay Özyıldız'ın ensesinden bıçaklandığını tespit etti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Özyıldız'ın öldüğünü belirledi.

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Özyıldız'ın cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

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