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Apart otelin çamaşırhanesinde yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 13:51 | Son Güncelleme

MARMARİS'teki bir apart otelin çamaşırhanesinde, yangın çıktı.

Apart otelin çamaşırhanesinde yangın çıktı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'teki bir apart otelin çamaşırhanesinde, yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Armutalan Mahallesi Yunus Nadi Caddesi üzerindeki bir apart otelin bodrum katındaki çamaşırhanesinde, bugün saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine caddeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni araştırılırken polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Apart otelin çamaşırhanesinde yangın çıktıApart otelin çamaşırhanesinde yangın çıktı

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