Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'teki bir apart otelin çamaşırhanesinde, yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Armutalan Mahallesi Yunus Nadi Caddesi üzerindeki bir apart otelin bodrum katındaki çamaşırhanesinde, bugün saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine caddeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni araştırılırken polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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