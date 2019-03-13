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Aparta uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 14:11 | Son Güncelleme

Isparta’da narkotik polisinin bir aparta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aparta uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

Isparta’da narkotik polisinin bir aparta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde ile kullanım aparatı ele geçirildi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı. Aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda Karaağaç Mahallesi’nde bir aparta operasyon düzenleyen ekipler, 2 parça halinde 2.6 gram metamfetamin maddesi ve çok sayıda uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.
Operasyonda Ö.Ç, Ö.T, M.K. ve M.S. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

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