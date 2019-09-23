İSTANBUL (AA) - Sultan Abdülaziz Han döneminde Ümit Burnu’na İslami ilimleri öğretmek, Müslümanlar arasındaki bazı ihtilafları çözmek için gönderilen Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin torunu Hişam Nimetullah Efendi, "Apartheid rejimi döneminde bize çok kötü davranıldı. Beyazlarla aynı okula, hastaneye gidemiyorduk. Kamuya ait her alanda bu ayrımı görebilmek mümkündü." dedi.

Hişam Efendi, Gevherhan Sultan Medresesi'nde Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen "Canlı Bir Tanığın Gözüyle Güney Afrika'da Apartheid Rejimi" konulu konferans verdi.

Güney Afrika'da 1948'de milliyetçi bir partinin iktidara gelmesiyle Apartheid rejiminin kurulduğunu belirten Hişam Efendi, insanların derilerinin renklerine göre ayrıldığı bir rejimi ifade ettiğini söyledi.

Hişam Efendi, o dönemde Malaylar İslam'la bağdaştırıldığı için Müslümanların "Malay" olarak sınıflandırıldığını dile getirerek, "Onlar da renkli olarak sınıflandırılıyordu. O dönemde Müslümansanız yabancı ülkeden Güney Afrika'yı ziyaret etmeniz mümkün değildi. Hükümet Müslümanların Malay olduğuna inanıyordu. Bizim gibi aileler büyük sorundu. Çünkü hem Türk hem de Avrupalı gibi görünüyorduk ancak Avrupalı olmayan sınıfa giriyorduk. Bu durum ailem için büyük sorun oluşturuyordu. Bu yüzden bazı kuzenlerim farklı ülkelere göç etmek zorunda kaldı." diye konuştu.