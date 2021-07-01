HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Apartman bahçesinde perişan halde bulunan kadın hastaneye götürüldü

Apartman bahçesinde perişan halde bulunan kadın hastaneye götürüldü

01.07.2021 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir apartman bahçesinde bulunan, vücudunda yara ve morluklar olan kadın, polisin uzun uğraşı sonucu ikna edilerek, hastaneye götürüldü.

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 523 Sokak’taki bir apartmanda bugün saat 10.00 sıralarında bahçeye çıkan vatandaşlar, kilim üzerinde yatan kadını görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, vücudunda yara ve morluklar bulunan kadını hastaneye götürmeye ikna etmek için çaba harcadı. İsmi öğrenilemeyen kadın polis ekiplerine hakaret edince, bu kez apartmanda oturanlar devreye girdi. Bir kadın polis memuru tarafından ikna edilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika: Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme: Yakalama kararı çıkarıldıSon Dakika: Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme: Yakalama kararı çıkarıldı

171cc7bcd3a589c866d6bd06186bc2ec

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarih verdi: Antalya, Kahire gibi olacakTarih verdi: Antalya, Kahire gibi olacak
PARTNERPodolski, Sergen gibi yetenek yarışmasında jüri oldu! Kazanacağı para akıllara zararPodolski, Sergen gibi yetenek yarışmasında jüri oldu! Kazanacağı para akıllara zarar
"Vatan-Bayrak" diyerek yaşlı çiftin 160 bin lirasını aldı"Vatan-Bayrak" diyerek yaşlı çiftin 160 bin lirasını aldı
Anahtar Kelimeler:
antalya polis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Oğullarıyla müstehcen film izlediğini söyleyen şarkıcıya tepki yağdı

Oğullarıyla müstehcen film izlediğini söyleyen şarkıcıya tepki yağdı

Beklenen gün geldi! Bu değişikliklere hazır olun

Beklenen gün geldi! Bu değişikliklere hazır olun

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu

Elmalı Davası ile ilgili yeni gelişme! İlk kez konuştular

Elmalı Davası ile ilgili yeni gelişme! İlk kez konuştular

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Yeni tehlike kapıda! "Çok açık söylüyorum" diyerek tarih verdi

Yeni tehlike kapıda! "Çok açık söylüyorum" diyerek tarih verdi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dolu bastırdı, araçlar yolda kaldı

Dolu bastırdı, araçlar yolda kaldı

Mahkemede ilginç anlar! "30 yıllık hakimim..."

Mahkemede ilginç anlar! "30 yıllık hakimim..."

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.