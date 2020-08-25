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Apartman bahçesinden çıktı! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2020 16:51 | Son Güncelleme

Bilecik'te bir apartmanda yapılan kazı sırasında 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu. Başlanılan kazı çalışmaları sonrasında bölgenin Batı Anadolu'daki ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu ortaya çıkmıştı.

Apartman bahçesinden çıktı! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin, boş arazide gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesi'ne bildirmesi sonucu geçen yıl sonunda başlatılan arkeolojik kazı sürüyor.

TÜBİTAK tarafından buluntu ahşap parçalara yapılan yaş tayini analizleri sonucu yerleşmenin günümüzden 9 bin yıl önce kurulduğu, en az 500 sene boyunca kesintisiz yaşamın devam ettiği belirlenen alanda, taş ve kemikten yapılmış aletlerin yanı sıra ilk kez insan iskeletine ulaşıldı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent ve çevresinin tarihi bakımdan büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, Kültür ve Turizm Bakanlığının takibinde, Bilecik Müze Müdürlüğünün denetimindeki kazıların Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden uzmanlar tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Şentürk, "Kazı alanının içindeki avluda bulunan bir iskelet de Batı Anadolu'da günümüze ulaşan en eski insan iskeleti olarak değerlendirilecek. Bilecik'imizin tarihine önemli bir katkı sağlayacağı muhakkak. Çok lokal bir alan tespit edilen yer. Uzun yıllar yerleşim alanı olmuş, boş kalmış bir parseldi. Çok isabetli bir tespit olmuş. Önümüzdeki yıllarda bu çalışmalar devam edecek." diye konuştu.

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İskeletle ilgili araştırmanın üniversiteden uzmanlar tarafından yapılarak cinsiyeti ve hangi dönemde yaşadığının belirlenmesine çalışılacağı öğrenildi.

AA

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