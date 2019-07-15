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Apartman boşluğunda 10 gündür mahsur köpek kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 10:52 | Son Güncelleme

KARAMAN'da düştüğü apartman boşluğunda yaklaşık 10 gündür mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı.

Apartman boşluğunda 10 gündür mahsur köpek kurtarıldı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da düştüğü apartman boşluğunda yaklaşık 10 gündür mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı. Açlık ve susuzluktan bitkin düşen köpeğe mahalleli yemek ve su verdi. Köpek tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.
Ali Şahane Mahallesi 180 Sokak’taki bir apartmanda oturan Ayşe Can, ekmek yapmak için girdiği apartmanın zemin katındaki boş alanda köpek sesi duydu. Köpek sesinin apartman boşluğundan geldiğini fark eden Can, itfaiyeden yardım istedi. Yaklaşık 10 gündür köpek seslerini duyduğunu belirten Ayşe Can, köpeğin yerini bir türlü tespit edemediklerini söyledi. İhbar üzerine köpeğin mahsur kaldığı apartmana gelen ekipler apartman boşluğunun kapısını kırarak köpeğe ulaştı. Açlıktan ve susuzluktan bitkin düşen köpeğe mahalleliler tarafından su ve yemek verildi. Köpek, tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.
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Apartman boşluğunda 10 gündür mahsur köpek kurtarıldıApartman boşluğunda 10 gündür mahsur köpek kurtarıldıApartman boşluğunda 10 gündür mahsur köpek kurtarıldıApartman boşluğunda 10 gündür mahsur köpek kurtarıldı

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