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Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu

01.03.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu

Kayseri’de bir apartman dairesinde çıkan yangın çevredekileri korkuttu.Kılıçaslan Mahallesi Zafiye Sokakta yaşanan olayda, bir apartmanın 3.

Kayseri’de bir apartman dairesinde çıkan yangın çevredekileri korkuttu.
Kılıçaslan Mahallesi Zafiye Sokakta yaşanan olayda, bir apartmanın 3. katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler tüm daireyi sardı. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde alevler çatıya kadar uzanırken, ihbar sonrasında olay yerine itfaiye ekipleri geldi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın söndürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde yangında zehirlenen kimsenin olmadığı anlaşılırken, dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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