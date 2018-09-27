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Apartman dairesinde defalarca bıçaklanan genç kadın, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 09:33 | Son Güncelleme

ADANA'da bir binanın 8'inci katındaki dairede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce defalarca bıçaklanan Canan Canpolat (24), ağır yaralandı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir binanın 8'inci katındaki dairede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce defalarca bıçaklanan Canan Canpolat (24), ağır yaralandı. Olay sırasında dairede bulunduğu öne sürülen, genç kadını hastaneye götüren 2 kişi gözaltına alındı Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Canan Canpolat, bir binanın 8'inci katındaki dairede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Sırt, göğüs, kollar ve bacaklarından aldığı ondan fazla bıçak darbesiyle yaralanan Canpolat, bu sırada evde bulunduğu öne sürülen Erhan A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından özel araçla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aşırı kan kaybeden ve ameliyata alınan Canpolat'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Canan Canpolat'ı hastaneye getiren iki kişiyi gözaltına alan polis, olayın yaşandığı apartman ve dairede inceleme yaptı. Canpolat'ı kimin neden bıçakladığını ve olayın yaşandığı apartman dairesinin kime ait olduğunu araştıran polis, soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

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