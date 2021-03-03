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  4. Apartman dairesinde kürtaj yapan kadın yakayı ele verdi

Apartman dairesinde kürtaj yapan kadın yakayı ele verdi

03.03.2021 21:46 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir apartman dairesinde kendisini doktor olarak tanıtıp kadınları para karşılığında muayene eden, kürtaj yapan, doğum yaptıran yabancı uyruklu kadın, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri, Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde, Suriye uyruklu R.K.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir apartman dairesinde kendisini doktor olarak tanıtıp kadınları para karşılığında muayene eden, kürtaj yapan, doğum yaptıran yabancı uyruklu kadın, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri, Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde, Suriye uyruklu R.K. isimli bir kadının Suriye uyruklu kadınları muayene ettiği, kürtaj yaptığı, ilaç tedavisi verdiği, ilaç sattığı ve doğum yaptırdığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, muayenehane olarak kullanılan dairede yapılan aramalarda 300 adet tıbbı ilaç, 4 adet cerrahi malzemesi, 1 adet ultrason muayene cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili kendisini doktor olarak tanıtan R.K. isimli kadın gözaltına alındı. Muayenehane olarak kullanılan ev Gölcük Belediyesi tarafından mühürlendi. Ele geçen tıbbi malzemeler Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğünce el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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