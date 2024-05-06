HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Apartman dairesinde patlama: 1 ağır yaralı! 'Bina yerinden oynadı'

Apartman dairesinde patlama: 1 ağır yaralı! 'Bina yerinden oynadı'

06.05.2024 10:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekrdağ’ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi ağır yaralandı. Apartmanda yaşayan İsmail Dişçi, “Patlamayla birlikte bina deprem gibi oynadı yerinden” dedi. İşte detaylar...

Çorlu’nun Cemaliye Mahallesi Egem Sokak’ta, 5 katlı Kiraz Apartmanı’nın en üst katında saat 09.00 sıralarından patlama oldu. Patlamada dairede hasar oluştu, içeride bulunan 1 kişi ağır yaralandı.

CORLU’DA-APARTMAN-DAIRESINDE-PATLAMA-1-_49796 (2)

Apartmandaki diğer dairelerin de camları kırılırken, ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

CORLU’DA-APARTMAN-DAIRESINDE-PATLAMA-1-_49796

Apartmanda oturan İsmail Dişçi, “Patlamayla birlikte bina deprem gibi oynadı yerinden” dedi.

179942_TEKIRDAGIN-CORLU-ILCESINDE-BIR-APARTMAN

Ekipler, patlamanın nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

CORLU’DA-APARTMAN-DAIRESINDE-PATLAMA-1-_49796 (3)

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anketten sitem çıktı! CHP'li seçmen fire verdiAnketten sitem çıktı! CHP'li seçmen fire verdi
TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan tutuklandı! Eski tartışması yeniden gündem oldu: Milliyetçilik adı altında memleketi çirkefe batıranlarsınızTRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan tutuklandı! Eski tartışması yeniden gündem oldu: Milliyetçilik adı altında memleketi çirkefe batıranlarsınız
Hiç beklemiyorlardı, beyaza büründü 'Herkes Antalya'da denizde! Biz de...'Hiç beklemiyorlardı, beyaza büründü 'Herkes Antalya'da denizde! Biz de...'
Anahtar Kelimeler:
patlama Çorlu
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı için Temmuz tahmini değişti

En düşük emekli maaşı için Temmuz tahmini değişti

'Skibidi Bop Yes Yes' şarkısıyla milyoner oldu! Sahne başı ücreti ve serveti ağızları açık bıraktı

'Skibidi Bop Yes Yes' şarkısıyla milyoner oldu! Sahne başı ücreti ve serveti ağızları açık bıraktı

Cumhurbaşkanlığı uçağıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Cumhurbaşkanlığı uçağıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan tutuklandı! Eski tartışması yeniden gündem oldu: Milliyetçilik adı altında memleketi çirkefe batıranlarsınız

TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan tutuklandı! Eski tartışması yeniden gündem oldu: Milliyetçilik adı altında memleketi çirkefe batıranlarsınız

Menzil tarikatının serveti yine gündemde! Böyle karşılandı

Menzil tarikatının serveti yine gündemde! Böyle karşılandı

Karısını ve 3 çocuğunu boğarak öldürdü, sonra kendini astı

Karısını ve 3 çocuğunu boğarak öldürdü, sonra kendini astı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Airfryerdan robot süpürgeye Anneler Günü'ne özel fırsatları kaçırmayın

Airfryerdan robot süpürgeye Anneler Günü'ne özel fırsatları kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.