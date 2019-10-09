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Apartman dairesinde pitbulları dövüştüren şahıslara suç duyurusu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 12:22 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bir dairede iki pitbullun dövüştürüldüğü ve bir köpeğin dövüşün ardından öldüğü iddiasıyla hayvansever suç duyurusunda bulundu.İddialara göre 8 Eylül’de saat 22.00 sularında Esenyurt’taki bir evde Ç.U.

Esenyurt’ta bir dairede iki pitbullun dövüştürüldüğü ve bir köpeğin dövüşün ardından öldüğü iddiasıyla hayvansever suç duyurusunda bulundu.
İddialara göre 8 Eylül’de saat 22.00 sularında Esenyurt’taki bir evde Ç.U. ve M. K. tarafından iki pitbull cinsi köpek dövüştürüldü. Çevredeki vatandaşlar, sesler üzerine polis ve belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, 2 köpeği kapatıldıkları odadan çıkardı. Olay sonrası ifadeleri alınan şüpheliler Ç.U. ile M.K., yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Tedavi altına alınan pitbullardan bir tanesi ise kanama nedeniyle kurtarılamadı. Şüphelilerin serbest bırakılmasının ardından olaya şahit olan bir hayvansever suç duyurusunda bulundu.

Site sakinlerini içeri almadılar
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda site sakinlerinin pitbulların dövüştürüldüğü duymalarının ardından olay yerine gittikleri belirtilerek, “Siteye geldiklerinde A5 Bloğa yakın olan bloklardaki komşuların bağırarak “hayvanı rahat bırak, elindeki sopayı bırak” şeklinde bağrışmalar duymuştur. Dairede bulunan şüphelilere ne olduğunu sorduklarında “iki köpekleri olduğunu ve kavga ettiklerini” söyleyip içeri almamışlardır” ifadelerine yer verildi.

Pitbull tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Site sakinlerinin şüphelendiği ve yardım istediklerinin anlatıldığı dilekçede, “Ağır şekilde şüphelenen hayvanseverler belediye ve polis ekipleri çağırmışlar, uzun uğraşlar sonucu saldırıya uğramış 2 köpek de kapatıldıkları odadan çıkartılmıştır. Köpekler ardından barınağa ve veterinere götürülmüştür. Dövüştürülme nedeniyle köpeklerden dişi kahverengi-beyaz renkli olan, derin diş ısırıkları ve ağır kanama nedeniyle yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Bu nedenle 09.09.2019 tarihinde ölüm raporu oluşturulmuştur. Diğer köpek ise ağır yaralanmış, ancak kalıcı hasarla hayatta kalabilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Veteriner raporunda ısırık darbeleri vurgulandı
Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekiminin pitbull cinsi köpeğin ölmesine ilişkin raporuna yer verilen dilekçede, “08.09.2019 tarihinde saat 23.00 civarında Esenyurt Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine telefon ile gelen şikayet üzerine gece acil müdahale ekibimiz bir daire içerisinden dövüştürülmüş 2 adet “pitbull” cinsi köpek almıştır. Rehabilitasyon merkezimize getirilen köpeklerden birinde aldığı ısırık darbelerinden dolayı çok fazla kan kaybı olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde açık yaralar oluştuğu, hayati önem taşıyan iç organların da zarar görmüş olabileceği tespit edilmiş ve gerekli müdahaleler yapılmıştır. 09.09.2019 tarihinde bahsi geçen köpeğin durumu daha da ağırlaşmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen yaklaşık saat 14.00 civarında hayatını kaybetmiştir” diye belirtildi.
Dilekçede, hayvanlara eziyet ettiği belirtilen şüphelilerin tutuklanması talep edildi.

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