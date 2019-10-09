Apartman dairesinde pitbulları dövüştüren şahıslara suç duyurusu

Esenyurt’ta bir dairede iki pitbullun dövüştürüldüğü ve bir köpeğin dövüşün ardından öldüğü iddiasıyla hayvansever suç duyurusunda bulundu.

İddialara göre 8 Eylül’de saat 22.00 sularında Esenyurt’taki bir evde Ç.U. ve M. K. tarafından iki pitbull cinsi köpek dövüştürüldü. Çevredeki vatandaşlar, sesler üzerine polis ve belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, 2 köpeği kapatıldıkları odadan çıkardı. Olay sonrası ifadeleri alınan şüpheliler Ç.U. ile M.K., yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Tedavi altına alınan pitbullardan bir tanesi ise kanama nedeniyle kurtarılamadı. Şüphelilerin serbest bırakılmasının ardından olaya şahit olan bir hayvansever suç duyurusunda bulundu.

Site sakinlerini içeri almadılar

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda site sakinlerinin pitbulların dövüştürüldüğü duymalarının ardından olay yerine gittikleri belirtilerek, “Siteye geldiklerinde A5 Bloğa yakın olan bloklardaki komşuların bağırarak “hayvanı rahat bırak, elindeki sopayı bırak” şeklinde bağrışmalar duymuştur. Dairede bulunan şüphelilere ne olduğunu sorduklarında “iki köpekleri olduğunu ve kavga ettiklerini” söyleyip içeri almamışlardır” ifadelerine yer verildi.