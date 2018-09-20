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Apartman dairesinde uyuşturucu üretimine 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 12:38 | Son Güncelleme

AMASYA’da gerçekleştirilen operasyonda, bir apartman dairesinde odanın içine yapılan özel bölmede iklimlendirme sistemi kurarak yetiştirdikleri Hint kenevirinden uyuşturucu üretttikleri iddiasıyla gözaltanı alınan 2 kişi tutuklandı.  Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 3 aylık teknik takip sonucunda bir apartman dairesine operasyon düzenledi.

Apartman dairesinde uyuşturucu üretimine 2 tutuklama

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA’da gerçekleştirilen operasyonda, bir apartman dairesinde odanın içine yapılan özel bölmede iklimlendirme sistemi kurarak yetiştirdikleri Hint kenevirinden uyuşturucu üretttikleri iddiasıyla gözaltanı alınan 2 kişi tutuklandı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 3 aylık teknik takip sonucunda bir apartman dairesine operasyon düzenledi. Dairede bir odaya gizli bölme yapıldığı ve iklimlendirme sistemi kurularak Hint keneviri yetiştirilip, esrar üretildiği belirlendi. Özel bölmeli odada sulama, aydınlatma ve izolasyon sistemi oluşturulduğu görüldü. Olayla ilgili Ahmet K. ve Mustafa T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ahmet K. ve birlikte hareket ettikleri öne sürülen Mustafa T., emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Apartman dairesinde uyuşturucu üretimine 2 tutuklamaApartman dairesinde uyuşturucu üretimine 2 tutuklamaApartman dairesinde uyuşturucu üretimine 2 tutuklamaApartman dairesinde uyuşturucu üretimine 2 tutuklama

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