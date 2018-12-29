HABER

Apartman dairesinde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 07:29 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Anadolu Mahallesi 497. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler apartmanın bir bölümünü sararken, yangının çıktığı dairede oturan Sevgican C., kızı Meral C. (12) ve annesi Emel A. ile dumanı fark edip binayı boşaltmak isteyen komşuları evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Bölgedeki doğalgaz akışının kesilmesinin ardından, itfaiye erleri, önce yangının meydana geldiği dairede mahsur kalan Sevgican C., Meral C. ve Emel A.'yı kurtardı. Dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Binada mahsur kalan ve balkonlara çıkıp yardım bekleyen vatandaşlar da açılır merdiven yardımıyla tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında bulunan Ata ailesi, evdeki kuşu arkada bırakmadı. İtfaiye ekipleri tarafından balkondan tahliye edilen aile, kuşu da kafesiyle birlikte kurtardı. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Evin sahibi olduğunu belirten bir kişi de olayı kiracılarının yaşadığını belirterek, itfaiyenin sesine uyandığını ve evde yaşayan 3 kişinin dumandan etkilendiğini söyledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Apartman dairesinde yangın: 3 kişi dumandan etkilendiApartman dairesinde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
Polis kontrolünden kaçan otomobil viyadükten düştü!Polis kontrolünden kaçan otomobil viyadükten düştü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

'Tecavüz etti' dedi ama...! Gerçeği mesajlar ortaya çıkardı

'Tecavüz etti' dedi ama...! Gerçeği mesajlar ortaya çıkardı

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil viyadükten düştü

Polis kontrolünden kaçan otomobil viyadükten düştü!

Eğlence mekanındaki hesap kavgası cinayetle bitti

Eğlence mekanındaki hesap kavgası cinayetle bitti

79 yaşındaki yatalak hastanın rapor dramı! Ailesi isyan etti

79 yaşındaki yatalak hastanın rapor dramı! Ailesi isyan etti

Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Kayıp ihbarı yaptığı annesini bahçeye gömmüş

Anne cinayetini kalp ilacı çözdü

İzmir'de emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Tramvayda iğrenç olay! 'Yanlışlıkla elim değmiş olabilir'

Tramvayda iğrenç olay! 'Yanlışlıkla elim değmiş olabilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.