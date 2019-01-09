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Apartman dairesinde yangında yaşlı çift dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 03:27 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.

Apartman dairesinde yangında yaşlı çift dumandan etkilendi

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - ANKARA'nın Keçiören ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.
Uyanış Mahallesi Itri Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, dairede oturan Cemil-Altın Baş çifti, komşuların yardımıyla evden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Bölgedeki doğalgaz akışının kesilmesinin ardından, itfaiye erleri, yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen Baş çift ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin uzun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak, apartmanda oturanları tedbir amaçlı tahliye etti.
'YATAĞI ALEVLER SARMIŞTI'
Cemil-Altın Baş çiftinin akrabası Metin Gökoğlu, evde kalanları çıkarmak için yardıma koştuğunu ancak alevlerin tüm daireyi sardığını belirterek içeri giremediğini söyledi. Daha sonra komşuların yardımıyla akrabalarını içeriden çıkarttıklarını belirten Gökoğlu, "Evin her tarafı dumandı. Yatak odasındaki yatağı alevler sarmıştı" dedi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Apartman dairesinde yangında yaşlı çift dumandan etkilendiApartman dairesinde yangında yaşlı çift dumandan etkilendiApartman dairesinde yangında yaşlı çift dumandan etkilendi

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