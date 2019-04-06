HABER

Apartman dairesinden 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 15:35 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, mahalleli tarafından kötü koku yayıldığı için şikayet edilen eve gelen ekipler, eşya yığınları içinde 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa buldu. Ev sahibinin vermek istemediği hayvanlar, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı. Blediye ekipleri evde ilaçlama yaptı.

İzmir'in Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi 234 Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanda yaşayanlar, 5'inci kattaki dairede çok sayıda kedi ve köpeğin tutulduğunu, hayvanların ölüme terk edildiğini ve kötü kokular yayıldığını bildirerek, Bayraklı Kaymakamlığı ile Bayraklı Belediyesi'ne şikayetçi oldu.

İzmir'de evden çıkanlar şaşırttı

Bayraklı Belediyesi'ne bağlı ekipler de mahkeme kararıyla, eve geldi. Polis ve zabıta görevlilerinin de eşlik ettiği ekipler, evdekilerin açmadığı kapıyı çilingire açtırarak, içeri girdi. Yoğun koku nedeniyle maske takmak zorunda kalan belediye görevlileri, yığın haline getirilmiş eşyalar arasında 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa buldu.
Evde olan B.E. ile bir yakını ise görevlilere tepki göstererek, hayvanları vermek istemedi. Ev sahipleri güçlükle sakinleştirilirken, Bayraklı İlçe Hayvanları Koruma Komisyonu yetkilileri ile Bayraklı Belediyesi'ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hayvanlarla tek tek ilgilendi.

HAYVANLAR SAHİPLENDİRİLECEK

HAYVANLAR SAHİPLENDİRİLECEK
Hayvanlar Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Kedi ve köpeklerin tedavilerinin ardından sahiplendirileceği, kaplumbağanın ise Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.
Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde ilaçlama çalışması yaptı. Mahalle sakinleri, uzun süredir büyük sorun yaşadıklarını, belediye ekiplerinin müdahalesiyle nefes alabildiklerini söyledi.

2015 YILINDA DA AYNISINI YAPMIŞ

2015 YILINDA DA AYNISINI YAPMIŞ
B.E'nin evine, belediye ekiplerinin 2015 yılında da müdahale ettiği, o dönemde de eşya yığınları arasında hayvan ölüleri bulunduğu öğrenildi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Bayraklı Belediyesi

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da tarlada çobanlar fark etti

Şanlıurfa'da tarlada mühimmat bulundu

'Büyük Göç'te sona doğru

'Büyük Göç'te sona doğru

Kış uykusundan uyanan bozayı, yavrusunu ilçe turuna çıkardı

Kış uykusundan uyanan bozayı, yavrusunu ilçe turuna çıkardı

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ilkbahar güzelliği

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ilkbahar güzelliği

'Muhteşem 8'li görüntülendi

'Muhteşem 8'li görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kandil bölgesine operasyon!

MSB duyurdu: Kandil bölgesine operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.