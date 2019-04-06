Apartman dairesinden 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi 234 Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanda yaşayanlar, 5'inci kattaki dairede çok sayıda kedi ve köpeğin tutulduğunu, hayvanların ölüme terk edildiğini ve kötü kokular yayıldığını bildirerek, Bayraklı Kaymakamlığı ile Bayraklı Belediyesi'ne şikayetçi oldu.

İzmir'de evden çıkanlar şaşırttı

Bayraklı Belediyesi'ne bağlı ekipler de mahkeme kararıyla, eve geldi. Polis ve zabıta görevlilerinin de eşlik ettiği ekipler, evdekilerin açmadığı kapıyı çilingire açtırarak, içeri girdi. Yoğun koku nedeniyle maske takmak zorunda kalan belediye görevlileri, yığın haline getirilmiş eşyalar arasında 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa buldu.

Evde olan B.E. ile bir yakını ise görevlilere tepki göstererek, hayvanları vermek istemedi. Ev sahipleri güçlükle sakinleştirilirken, Bayraklı İlçe Hayvanları Koruma Komisyonu yetkilileri ile Bayraklı Belediyesi'ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hayvanlarla tek tek ilgilendi.

HAYVANLAR SAHİPLENDİRİLECEK Hayvanlar Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Kedi ve köpeklerin tedavilerinin ardından sahiplendirileceği, kaplumbağanın ise Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde ilaçlama çalışması yaptı. Mahalle sakinleri, uzun süredir büyük sorun yaşadıklarını, belediye ekiplerinin müdahalesiyle nefes alabildiklerini söyledi.