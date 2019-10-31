Apartman garajına sıçrayan yangın paniğe neden oldu

Eskişehir’de, bir apartman önünde atıl vaziyette bulunan koltukların tutuşması sonucu çıkan yangında, yakındaki binanın garajına sıçrayan alevler itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; olay Tunalı Mahallesi Pehlivan Sokak’ta yaşandı. Akşamüstü saat 17.00 sıralarında sokak üzerindeki bir apartmanın önünde bulunan atıl vaziyetteki iki koltuk iddialara göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşle yakıldı. Kısa sürede büyüyen alevler, yakınında bulunan bir apartmanın garajına da sıçradı. Yükselen dumanları gören sokak sakinleri, panik halinde durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden Eskişehir İtfaiyesi Esentepe Grup Amirliği ekipleri, tazyikli su ile yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında yakılan koltuklar küle dönerken, apartmanın garaj kapısı da kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan yangında herhangi bir yaralanma olmazken, polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

