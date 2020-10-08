HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy!

Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2020 08:11 | Son Güncelleme

Söz konusu olay Avustralya'nın Sydney şehrinde yaşandı. Oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi tarafından bikinisinin apartman havuzunda kabul edilemez bir kıyafet olduğunu duyan kadın şaşkına döndü.

Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy!

39 yaşındaki Kristy, apartmanın güvenlik görevlisiyle yüzleştiğinde havuz başında güneşleniyordu.

Kristy başına gelen olayı şöyle anlatıyor: 'Güvenlik yanıma geldiğinde bikinimle güneşleniyordum ve mayomun uygun olmadığını ve havuzda kalmak istersem gidip şort giymem gerektiğini söyledi. Bunun bir şaka olduğunu düşündüm. İnanamadım.

Güvenlik görevlilerinin havuzlarda devriye gezmesi, kadınların bikini altlarına bakması ve uygun olup olmadığını düşünmesinin çılgınca olduğunu düşünüyorum. Onlara bu hakkı veren nedir? Erkekler için kural yok, bir kez bile gidip herhangi bir erkeğe uyarı yapıldığını görmedim. Erkekler slip mayo giymekte özgürdü ancak kadınların bikini altları uygun değil şeklinde uyarı yapılıyor.'

Screenshot_4

UYARI ALAN İLK KİŞİ O DEĞİL

Mayosunun çok açık olduğu ve şort giymesi gerektiği söylendiğinde şok olan Kristy görünen o ki uyarı alan tek kadın değil. Facebook'ta başından geçen olayı paylaşan kadına birçok hemcinsinden benzer mesajlar geldi.

TARTIŞMAYA BAŞBAKAN DA DAHİL OLDU

Bununla birlikte tartışma o kadar yankı uyandırdı ki konu Avustralya başbakanı Scott Morrison'a kadar ulaştı. Morrison, 'uyarı yapılması beni şaşırttı. Yine de kız babası olarak bazı kıyafet standartları olmasını uygun buluyorum' dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok
Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda görüştüTrump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda görüştü
Bilim insanından çarpıcı iddia: Koronavirüs o şekilde yayılmıyorBilim insanından çarpıcı iddia: Koronavirüs o şekilde yayılmıyor
En Çok Okunan Haberler
Salladık ama yıkamadık...
Salladık ama yıkamadık...
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Dünyada sadece iki tane var! 'Kral hamamı'na kilit vuruldu
Dünyada sadece iki tane var! 'Kral hamamı'na kilit vuruldu
Sağlık Bakanı Koca'dan 'makale' iddialarına cevap
Sağlık Bakanı Koca'dan 'makale' iddialarına cevap
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
Diğer Haberler
Trump'tan ABD askerlerini çekme sinyali
Trump'tan ABD askerlerini çekme sinyali
Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda görüştü
Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda görüştü
ABD Başkanı Trump'tan videolu mesaj: Bu hastalığın bana tanrının bir lütfu olduğunu düşünüyorum
Koronavirüse yakalanan Trump'tan ilginç açıklama
Sırbistan'dan sonra şimdi de Kosova! Türk İHA'larına büyük ilgi
Sırbistan'dan sonra şimdi de Kosova! Türk İHA'larına büyük ilgi
ABD’de 67 milyon yıllık dinozor iskeleti 31.85 milyon dolara alıcı buldu
67 milyon yıllık dinozor iskeleti 31.85 milyon dolara satıldı
George Floyd’u öldürmekten yargılanan polis serbest bırakıldı! George Floyd kimdir? Polis memuru Derek Chauvin kimdir?
ABD’de protestolara neden olmuştu! George Floyd kimdir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.