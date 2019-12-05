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Apartman görevlisinin kızına cinsel istismarda, yöneticiye 4 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 10:11 | Son Güncelleme

ADANA'da apartman görevlisinin kızı lise öğrencisi A.Y.'ye (18), 13 yaşından beri zincirleme olarak cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yönetici C.S.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da apartman görevlisinin kızı lise öğrencisi A.Y.'ye (18), 13 yaşından beri zincirleme olarak cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yönetici C.S. (62), yargılandığı davada 'sarkıntılık' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden genç kızın ailesinin avukatı Fatoş Hacıvelioğlu, "Bir kız çocuğunu zincirleme bir şekilde istismar eden sanığa ödül gibi bir ceza verildi" dedi.
Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde, 2014 yılında babasının apartman görevlisi olarak çalıştığı lüks binada ailesiyle yaşayan, o dönem 13 yaşında olan A.Y., babası M.A.Y.'ye (45) tatil yapmak istediğini söyledi. Maddi durumları iyi olmadığı için kızına tatile çıkamayacaklarını anlatan M.A.Y., bir süre sonra apartman yöneticisi C.S. ile sohbeti sırasında durumu anlattı. Yönetici, tatile gideceğini A.Y.'yi de götürebileceğini söyledi, M.A.Y. de bunu kabul etti. C.B., yazlık evlerinin asansöründe küçük kıza istismarda bulundu. Bu tarihten sonra da zaman zaman cinsel istismarlarını sürdürdü. A.Y. de kimseye anlatamadığı tacizleri günlüğüne yazdı.
İki yıl önce, A.Y.'nin durumundan şüphelenen ablası, günlüğü okudu. Babalarının işten çıkarılacağı korkusuyla olayı saklayan abla-kardeş, daha sonra aile dostlarından birine olayı anlattı. Olayı öğrenen anne ve baba, C.S. hakkında suç duyurusunda bulundu. C.S. hakkında 'Cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Tutuksuz yargılanan C.S., 20 Kasım'da Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında 'sarkıntılık' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
'ÖDÜL GİBİ CEZA'
Ailenin avukatı Fatoş Hacıvelioğlu, mahkemenin kararına itiraz ederek cinsel istismarın yaklaşık 3 yıl sürdüğünü ve bundan dolayı işlenen suçun zincirleme bir suç olduğunu dile getirdi. 2 yıl süren dava sonucunda sanık C.S.'nin 4 yıl ceza almasının aileyi derinden sarstığını vurgulayan Hacıvelioğlu, "Bir kız çocuğunu zincirleme bir şekilde istismar eden sanığa ödül gibi bir ceza verildi" dedi. Mahkemede kız çocuğu cinsel istismara uğrarken bir tanık olmadığı üzerinde durulduğunu kaydeden Hacıvelioğlu, "Sanığın mahkemede tanık olarak gösterdiği kişiler 'bu adam öyle bir şey yapmaz, biz görmedik' gibi ifadeler verdi. Bu suçlar zaten niteliği gereği yapan kişinin etrafta kimse olmadığı zaman işlediği suçlar. Cinsel istismar olaylarında sanık, mağduru yalnızken yakalamaya çalışır ve suçu öyle işler. Burada mağdurun beyanı esas alınmalıdır. Bu tutarlı beyanlar da en büyük delillerdir" diye konuştu.
GEREKLİ YASAL DÜZENLEMELER MEVCUT
Sanığın cinsel istismar suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiğini belirten Fatoş Hacıvelioğlu, şöyle konuştu:
"Mahkeme ne yazık ki kararını istismarın sarkıntılık düzeyinde değerlendirdi. 15 yaşını tamamlamamış bir kız çocuğu söz konusuyken ve bu bir ağırlaştırıcı neden iken uygulanmadı. Ayrıca bu karara üyelerden biri beraat yönünde bir muhalefet şerhi koydu. Aslında ülkemizde bu konuyla alakalı gerekli yasal düzenlemeler var. Yani iş, hakim ve savcıların yasayı kullanıp kullanmamasına bağlı kalıyor. Bunu yasaları hakkıyla uyguladıkları zaman gereken cezalar verilecektir. Sonuç olarak söz konusu kişi bu süreçte cezaevine hiç girmedi. Aldığı cezadan sonra da adli kontrolle serbest kaldı. Tabi ki biz tüm itiraz yolarını sonuna kadar kullanacağız."

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