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Apartman içinden önce patlama sesleri duyuldu sonra dumanlar yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 01:43 | Son Güncelleme

Pendik’te gece yarısı dört katlı bir apartmanın elektrik panolarında önce patlama meydana geldi sonra dumanlar yükseldi.

Apartman içinden önce patlama sesleri duyuldu sonra dumanlar yükseldi

Pendik’te gece yarısı dört katlı bir apartmanın elektrik panolarında önce patlama meydana geldi sonra dumanlar yükseldi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken dairelerde mahsur kalan vatandaşları balkonlardan tahliye etti.
Yoğun duman dairelerdeki vatandaşların mahsur kalmasına neden oldu
Yangın, saat 00.00 sıralarında Pendik ilçesi, Güllü Bağlar Mahallesi, Şennur Sokak’ta bulunan dört katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre elektrik panolarından önce patlama sesi geldi daha sonra alevler yükseldi. İhbar üzerine kısa sürede belirtilen adreste olan Pendik İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldıktan sonra duman tahliyesine başladı. Apartmanın içini saran yoğun dumanlar nedeniyle dairelerden çıkamayan vatandaşlar çareyi balkonlarına çıkmakta buldu. İtfaiye merdiveni ile kurtarılan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kafes içinde beslenen muhabbet kuşu da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Apartmandaki duman tahliyesi çalışması yaklaşık iki saat sürerken yangının çıkış kaynağı araştırılıyor.

Meraklı vatandaşlar o anları cep telefonlarına kaydetti
Kısa sürede sokağın içinin itfaiye, polis ve ambulans araçlarıyla dolması çevredeki vatandaşların aşağıya inmesine neden oldu. Meraklı vatandaşlar yangının çıktığı apartmanın önünde ve itfaiyenin mahsur kalan insanları kurtardığı kısımda durarak o anları cep telefonlarına kaydetti.

Görgü tanıkları yangını anlattı
Güllü Bağlar Mahallesi’nde dört katlı bir apartmanın girişinde meydana gelen yangın sonrası tüm binayı saran yoğun duman dairelerde ki vatandaşları mahsur bırakırken itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan bir kişi, yangının neyden çıktığını bilmediğini belirterek, "Bilmiyoruz, haberimiz yok; Bodrumda çıkmış biz de mahsur kaldık" ifadelerini kullandı. Yangını gören bir vatandaş ise yaşanan anları şöyle anlattı, "Trafo yandı, elektrik panoları yandı" dedi. Bir diğer görgü tanığı ise akşam saatlerinde bir yanık kokusu olduğunu belirterek, "Zaten akşam yedi, yedi buçuk sıralarında ufak bir koku vardı sonra elektrik panoları yandı" dedi.

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