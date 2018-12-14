HABER

Apartman önünde alev alan motosikleti, Suriyeliler yaktı iddiası: 31 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 23:45 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, 6 katlı apartmanın giriş katında park halindeki üç tekerlekli motosiklette yangın çıktı.

Apartman önünde alev alan motosikleti, Suriyeliler yaktı iddiası: 31 kişi dumandan etkilendi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, 6 katlı apartmanın giriş katında park halindeki üç tekerlekli motosiklette yangın çıktı. Yangın sonrası dumanların binayı sarması üzerine mahsur kalan apartman sakinlerini itfaiye ekipleri tarafından kurtardı. Dumandan etkilenen 12'si çocuk 31 kişi hastaneye kaldırılırken, motosikletin, apartman önünde çıkan kavganın ardından Suriyeliler tarafından yakıldığı ileri sürüldü.
Yangın, saat 20.45 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi 2410 numaralı Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın giriş katında park halindeki motosiklette bilinmeyen nedenle yangın çıktı, dumanlar kısa sürede binayı sardı. Evlerinde mahsur kalan apartman sakinleri ise itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. Alevler, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Mahsur kalanlar da itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 12'si çocuk 31 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, apartmanın önünde çıkan bir kavganın ardından motosikletin yandığının ileri sürüldüğünü belirten mahalle muhtarı Sinan Yavaş, ''Mahalle sakinimiz, 'Kavga oldu, ardından da Suriyeliler motosikleti yakmış' diyor. Ama öyle bir şey yok'' dedi.

​FOTOĞRAFLI

Apartman önünde alev alan motosikleti, Suriyeliler yaktı iddiası: 31 kişi dumandan etkilendiApartman önünde alev alan motosikleti, Suriyeliler yaktı iddiası: 31 kişi dumandan etkilendiApartman önünde alev alan motosikleti, Suriyeliler yaktı iddiası: 31 kişi dumandan etkilendiApartman önünde alev alan motosikleti, Suriyeliler yaktı iddiası: 31 kişi dumandan etkilendi

PARTNERBoşanmanın perde arkasıBoşanmanın perde arkası
Yoğun bakımdaki kızını ziyaret eden anneye, dönüşte otomobil çarptıYoğun bakımdaki kızını ziyaret eden anneye, dönüşte otomobil çarptı
Domuz avında, kardeşinin tüfeğinin kazara ateş almasıyla öldüDomuz avında, kardeşinin tüfeğinin kazara ateş almasıyla öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! Baldızıyla zorla cinsel ilişkiye girdi

İğrenç olay! Baldızıyla zorla cinsel ilişkiye girdi

Hızlı trenin çarpışma anı kameraya yansıdı

Hızlı trenin çarpışma anı kameraya yansıdı

Ziraat Bankası'ndan düşük faizli konut kredisi kampanyası

Ziraat Bankası'ndan düşük faizli konut kredisi kampanyası

Kıvanç Tatlıtuğ Müslüm Gürses şarkısıyla ağlattı

Kıvanç Tatlıtuğ Müslüm Gürses şarkısıyla ağlattı

Yargıtay kararını verdi: Ünal Aysal ve Rasim Ozan Kütahyalı...

Yargıtay kararını verdi: Ünal Aysal ve Rasim Ozan Kütahyalı...

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Markette korkunç olay! Kıskandı, 44 yerinden bıçakladı

Markette korkunç olay! Kıskandı, 44 yerinden bıçakladı!

Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın

Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın

Eşini ve kızını öldüren adamın eşcinsel sevgilisiyle mesajları ortaya çıktı!

Karısını öldürmüştü! Eşcinsel sevgilisiyle mesajları ortaya çıktı

Dehşet! 1 yaşındaki bebeğin boğazında tespit edildi, doktorlar şaşkına döndü

1 yaşındaki bebeğin boğazında tespit edildi, doktorlar şaşkına döndü

Matematik öğretmeninin kahreden ölümü!

Matematik öğretmeninin kahreden ölümü!

Parkta vahşet! Yakarak öldürdüler

Parkta vahşet! Yakarak öldürdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.