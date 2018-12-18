HABER

Apartman önündeki ağaçları kesen sanığa 5 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 16:01 | Son Güncelleme

İZMİT'te bir apartmanın çevresinde bulunan meyve ağaçlarını tırtıl sardığını iddia ederek kesen Abdullah Kahveci'ye, 'Dikili ağaca zarar verme' suçundan 5 ay hapis cezası verildi.

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te bir apartmanın çevresinde bulunan meyve ağaçlarını tırtıl sardığını iddia ederek kesen Abdullah Kahveci'ye, 'Dikili ağaca zarar verme' suçundan 5 ay hapis cezası verildi. İzmit Yenişehir Mahallesi Asil Kent Sokak'ta bulunan Asilkent Apartmanı'nda oturan Burhanettin Keser, 18 yıl önce apartman çevresine çeşitli meyve fidanları dikti. Geçen yaz ağaçları tırtıllar bastığı gerekçesiyle apartman sakinlerinden Abdullah Kahveci, 17 meyve ağacından 15'ini iddiaya göre kesti. Burhanettin Keser komşusu Abdullah Kahveci hakkında ağaçları kestiği gerekçesiyle dava açtı. Kocaeli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Abdullah Kahveci'ye 'Dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna zarar verme' suçundan 5 ay hapis cezası verilirken, cezası ertelendi. Ağaçlarını kesen komşusundan şikayetçi olduğunu söyleyen Burhanettin Keser, "Apartman çevresine 2000 yılında meyve ağaçları diktim. Bu ağaçlar 17-18 senelik meyve veren ağaçlar olmuştu. Aralarında şeftali, ceviz, hurma gibi çeşitli ağaçlarımız vardı. Toplamda 17 tane ağaç vardı, 2 tanesini kesilmekten zor kurtardım, canımı koydum ortaya. Balta ve testereyle üzerime saldırdığı halde 2 tane ağacı kestirmedim. 2017 yılında 15 tane ağaç kesti komşum, fakat kendisi mahkemede 2 tane ağaç kestiğini söylüyor ve yalan söylüyor. Hatta şahitleri de yalan söylüyor. 5 ay hapis cezası aldı. Tarım İl Müdürlüğü'nden gelen arkadaşlar, kesilen ağaç başına 70 lira birim fiyatı biçmişler ve mahkeme hapis cezasını iki ağaç kestiği gerekçesiyle paraya çevirip 140 lira adli para cezası kesildi. Ağaçlarda tırtıl var evlere tırtıl doluyor diye bahane etti, sonradan mahkemede tırtıl değil de ağacın dallarının evin camına geldiği için kestiğini söyledi. O dönem ağaçlarda kesinlikle tırtıl yoktu, olsaydı ben kendim ilaçlardım zaten onları. Ben ağaçlara bakardım, bakımını yapardım her zaman, bir tane bile tırtıl yoktu ağaçlarda, yalan konuşuyor komşum. Verilen cezanın az olduğunu düşünüyorum bir üst mahkemeye de başvurarak şikayet edeceğim." dedi.

PARTNERMortal Kombat 11 için sisteminiz hazır mı?Mortal Kombat 11 için sisteminiz hazır mı?
BUDO seferleri olumsuz hava nedeniyle iptalBUDO seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal
Kamulaştırma bedellerini alamayanlar arazilerini geri istediKamulaştırma bedellerini alamayanlar arazilerini geri istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Yerel seçim son anket sonucu! Adil Gür paylaştı, İstanbul ve Ankara'da kim, hangi parti önde?

Yerel seçim son anket sonucu! Adil Gür paylaştı, İstanbul ve Ankara'da kim, hangi parti önde?

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

Mahkeme kararını verdi! Süleyman Soylu'ya para cezası

Mahkeme kararını verdi! Süleyman Soylu'ya para cezası

Ömür Gedik, MasterChef Murat Özdemir'i görmeye gitti! 'Acun tehlikede'

Ömür Gedik, MasterChef Murat Özdemir'i görmeye gitti! 'Acun tehlikede'

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından Fenerbahçe yönetimine sert tepki!

Erdoğan'ın başdanışmanından Ali Koç için şok sözler! Öyle bir...

EA Games oyununda tepki çeken Türkiye haritası

EA Games oyununda tepki çeken Türkiye haritası

Sincan cezaevi önünde dehşet! Belediye otobüsü gazi ve avukatlara çarptı

Sincan cezaevi önünde dehşet!

Meral Akşener'den Erdoğan'a 'Fatih Portakal' eleştirisi

Meral Akşener'den Erdoğan'a 'Fatih Portakal' eleştirisi

İstanbul'da AVM'nin spor salonunda yangın!

İstanbul'da AVM'nin spor salonunda yangın!

Meclis'te olay sözler! 'FETÖ’cü şerefsiz, köpek…'

Meclis'te olay sözler! 'FETÖ’cü şerefsiz, köpek…'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.