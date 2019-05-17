Apartman önüne kurulan iskele devrildi: 2 işçi yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki apartmanın dış cephe boyasının yapılması için kurulan iskelenin devrilmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Muratdede Mahallesi 377 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın dış cephe boyasının yapılması için işçiler tarafından iskele kuruldu. Boyama işlemi için işçiler Selim Şamdancı ve Sinan Erenözen, iskelenin üzerine çıktı. Bu sırada metal iskele devrilirken, 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçilerden Selim Şamdancı, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Sinan Erenözen ise olay yerindeki ambulansta ayakta tedavi edildi. Devrilen iskelenin parçaları, apartmanın karşısında bulunan evin bahçe duvarı ile çatısında hasara yol açtı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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