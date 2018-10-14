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Apartman sahibi ve komşusu tamir yaparken çatıdan düştü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 17:36 | Son Güncelleme

KOMŞU HASTANEDE ÖLDÜ Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, apartman sahibi Osman Aydemir (55) ile tamir için çıktıkları 3 katlı binanın çatısından düşen ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ahmet Güneş (50), yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aydemir'in tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi. 

KOMŞU HASTANEDE ÖLDÜ
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, apartman sahibi Osman Aydemir (55) ile tamir için çıktıkları 3 katlı binanın çatısından düşen ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ahmet Güneş (50), yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aydemir'in tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.

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