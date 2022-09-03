Apartman sakinleri fark etti! Çatıda korkutan yangın...

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi Tekke Caddesi meydana geldi. Cadde üzerindeki 8 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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Apartmanda oturanların tahliyesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında apartmanın çatısında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

