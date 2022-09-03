HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Apartman sakinleri fark etti! Çatıda korkutan yangın...

Apartman sakinleri fark etti! Çatıda korkutan yangın...

03.09.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta 8 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Apartman sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olay sonrası çatıda hasar meydana geldi.

Apartman sakinleri fark etti! Çatıda korkutan yangın...

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi Tekke Caddesi meydana geldi. Cadde üzerindeki 8 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

5063857049557dc5d393951c06a79737

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Apartmanda oturanların tahliyesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında apartmanın çatısında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Pes' dedirtti! Gizli bölmede yakalandılar...'Pes' dedirtti! Gizli bölmede yakalandılar...
Meteoroloji'den uyarı geldi! Hafta başından itibaren...Meteoroloji'den uyarı geldi! Hafta başından itibaren...
Milyonlarca kişi karantinaya girecek! Marketlere hücum ettilerMilyonlarca kişi karantinaya girecek! Marketlere hücum ettiler
Anahtar Kelimeler:
yangın Sivas apartman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Bugün indirim salı günü zam! Akaryakıtta kafaları karıştıran hesap! Benzin, motorin, LPG…

SON DAKİKA | Bugün indirim salı günü zam! Akaryakıtta kafaları karıştıran hesap! Benzin, motorin, LPG…

Arda Güler'e büyük gurur! Bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak...

Arda Güler'e büyük gurur! Bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak...

43 ilin geçiş güzergahına EGEDES yerleştirildi

43 ilin geçiş güzergahına EGEDES yerleştirildi

Milyonlar bu haberi bekliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Milyonlar bu haberi bekliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Erdoğan'dan Yunanistan'a... "İzmir'i unutma, bedeli ağır olur"

Erdoğan'dan Yunanistan'a... "İzmir'i unutma, bedeli ağır olur"

Kılıçdaroğlu'nun ziyareti gündemden düşmüyor! Bayraktar'dan bir açıklama daha

Kılıçdaroğlu'nun ziyareti gündemden düşmüyor! Bayraktar'dan bir açıklama daha

İlginizi Çekebilir

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.