Apartman sakinlerinin korktuğu yaratık 'kruvasan' çıktı!

Polonya'nın Kurakov şehrindeki bir apartmanda yaşayan iki kadın, hayvan derneğini arayarak günlerdir camlarının önündeki ağaçta ne olduğunu anlamadıkları bir canlının durduğunu ve korkudan kimsenin camlarını açamadığını söyledi.

Kadınlar ağaçtaki canlının 'iguanaya benzeyen bir yaratık' olduğunu söylese de Krakow Hayvanları Koruma Derneği, Polonya ikliminde sürüngenlerin yaşamasının pek mümkün olmadığını belirtti.

Kadınların telaşlı telefonları üzerine en sonunda olay yerine giden dernek ekibi, ağaçta asılı iki kruvasanla karşılaştı.

Kruvasanları ağaca kimin ne zaman bıraktığı bilinmezken, iki kadının tedirginliği espri konusu oldu.

Olayın dernek tarafından Facebook'tan paylaşılmasıyla kullanıcılar fotoğrafın altına esprili yorumlar bıraktı.

Dernek ise vatandaşları hayvan refahıyla ilgili endişelerini bildirmeye devam etmeleri çağrısında bulundu.



