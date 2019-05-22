Apartman temeli için kazıldı, Roma dönemine ait yapı çıktı

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te bir apartman inşaatının temel kazısı sırasında Roma dönemine ait tarihi kalıntılara rastlandı. Mermer kaplı kalıntıların bir yapıya ait olabileceği değerlendirilirken, Kocaeli Müze Müdürlüğü inşaatı durdurdu.

Akçakoca Mahallesi Çukurçeşme Sokak'ta müteahhit firmaya kat karşılığı verilen arazide inşa edilmesi planlanan apartman için temel kazısı yapılmak istendi. Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ise kazının müze denetiminde yapılması gerektiğini bildirdi.

Müze görevlileri gözetiminde yapılan temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlandı. İnşaat çalışması durduruldu. Müzeden gelen uzmanlar tarafında yapılan incelemede kalıntıların Roma dönemine ait mermer kaplı bir yapı olduğu belirlendi.

Kocaeli Müze Müdürlüğü, kalıntıların rölövesini alıp, değerlendirilmek üzere Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na gönderecek.

