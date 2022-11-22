Apartman toplantısı kanlı bitti! Komşular bıçaklarla birbirlerine saldırdı

Kayseri'deki olay dün akşam saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Fatih Karcı Caddesindeki 9 katlı Nar Çiçeği Apartmanında meydana geldi. Bina sakinleri, olağan toplantı için bir araya geldi.

TOPLANTI SIRASINDA SİNİRLER GERİLDİ

Toplantı sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu sırada olay yerine otomobil ile gelen bir grupta kavgaya karıştı. Bina dışına taşan kavgada kimliği henüz öğrenilemeyen 2 kişi bıçakla yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde kavgaya karıştıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)