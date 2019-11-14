HABER

Apartman yangınında mahsur kalanları merdivenli itfaiye ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 23:43 | Son Güncelleme

Apartman yangınında mahsur kalanları merdivenli itfaiye ekipleri kurtardı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar, merdivenli itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi 10. sokaktaki binanın bodrum katındaki yangın nedeniyle oluşan yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturanlar mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla vatandaşları tahliye etti.

Dumandan etkilenen 5 kişiden ikisine ambulansta müdahale edildi, 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Hasara yol açan yangının binanın bodrum katındaki lastiklerin yanmasıyla başladığı öne sürüldü. Lastiklerin nasıl yandığı araştırılıyor.

PARTNERİlişkideki bağlanma stilinizi biliyor musunuz?İlişkideki bağlanma stilinizi biliyor musunuz?
Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'
Şişli’de silahlı saldırı: 2 ağır yaralıŞişli’de silahlı saldırı: 2 ağır yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler mahsur kalma yangın

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rabia Naz'ın babası serbest bırakıldı!

Rabia Naz'ın babası serbest bırakıldı!

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

14 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 10 milyon TL devretti!

İş insanına silahlı saldırı! Tartışma kavgaya dönüştü

İş insanına silahlı saldırı! Tartışma kavgaya dönüştü

AB, Komisyona aday göstermeyen İngiltere hakkında 'ihlal süreci' başlattı

AB'den İngiltere hakkında flaş karar!

Ekrem İmamoğlu Londra Belediye Başkanı Sadık Han'la görüştü

İmamoğlu'ndan Londra'da 'metro' hamlesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.