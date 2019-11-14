Apartman yangınında mahsur kalanları merdivenli itfaiye ekipleri kurtardı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar, merdivenli itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi 10. sokaktaki binanın bodrum katındaki yangın nedeniyle oluşan yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturanlar mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla vatandaşları tahliye etti.
Dumandan etkilenen 5 kişiden ikisine ambulansta müdahale edildi, 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Hasara yol açan yangının binanın bodrum katındaki lastiklerin yanmasıyla başladığı öne sürüldü. Lastiklerin nasıl yandığı araştırılıyor.
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