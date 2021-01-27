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Apartman yöneticisi otopark bariyerini tamir etmek isterken akıma kapılarak hayatını kaybetti

27.01.2021 17:48 | Son Güncelleme:
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Samsun’da bir apartman yöneticisi binanın bahçesindeki elektronik park bariyerini tamir etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bir apartman yöneticisi binanın bahçesindeki elektronik park bariyerini tamir etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 dairelik Yıldız Önder Vadi Apartmanın yönetici olan Teyfik Yılmaz (64) apartmanın girişindeki otoparkın elektronik uzaktan kumandalı bariyerinin arıza yapması üzerine pillerini değiştirip tamir etmek istedi. Bu sırada elektrik akımına kapılan Teyfik yılmaz ağır yaralandı. Olayı gören apartman sakinleri sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı 6 çocuk babası Teyfik Yılmaz 112 ekipleri tarafından kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Teyfik Yılmaz’ın yaklaşık bir yıldır apartmanın yönetici olarak görev yaptığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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