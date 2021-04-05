Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı

Adana’da bir sitenin girişine, "Köpekler ve kuryeler giremez" yazısını asan yöneticiye, kuryeler tepki gösterdi

Dünya genelinde süren korona virüs salgını nedeniyle restoran ve kafelerde paket siparişler her geçen gün artıyor. Siparişle alışverişin yoğunluğundan dolayı motosikletli kuryelerin de iş yükü arttı. Geçtiğimiz günlerde de Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde Efe Yıldırım Sitesi’ne sipariş götüren Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yalçın Parmak kapının girişinde "Bu siteye köpekler ve kuryeler giremez" yazısını gördü.

Ardından da iddiaya göre apartmanın yöneticisiyle karşılaşan kurye, yönetici tarafından hakarete uğradı. Yazının fotoğrafını çeken ve sosyal medya hesaplarında paylaşan Parmak’ın ardından kuryecilerden gelen tepkiler üzerine girişteki yazı, ‘Bu apartmanda köpek beslemek yasaktır’ olarak değişti.

"Çabuk çık, fazla oyalanma, asansör kullanma"

Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yalçın Parmak, İHA muhabirine yaptığı açıklamada yazının kendilerini aşağıladığını belirterek, “Apartmana sipariş getirmiştim ve dönüşte apartman yöneticisiyle karşılaştım. Bana ‘Çabuk çık, fazla oyalanma, asansör kullanma’ gibi hakaretlerde bulundu. Aşağılayıcı sözler sarf etti. Bende kendilerini uyardım resmi bir çalışanım, derneğimiz var dedim. Bize böyle davranmayın diye uyardım. Biz buraya siparişe geliyoruz, işimizi yapıyoruz. Böyle aşağılayıcı sözler hiç yakışmıyor, bir de bu girişteki yazıyı kaldırın, çok kötü olmuş dedim. ’Kuryeler ve köpekler giremez’ diye yazılmıştı çünkü. Köpekler ve kuryeleri aynı kategoride kullanmak bizim için aşağılayıcı oluyor” diye konuştu.