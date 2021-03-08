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  4. Apartmana giren 2 hırsız ayakkabıları böyle çaldı

Apartmana giren 2 hırsız ayakkabıları böyle çaldı

08.03.2021 12:57 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi civarında bir süredir kimlikleri tespit edilemeyen iki kişinin ayakkabı hırsızlığı apartman sakinlerini canından bezdirdi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi civarında bir süredir kimlikleri tespit edilemeyen iki kişinin ayakkabı hırsızlığı apartman sakinlerini canından bezdirdi. Güvenlik kameralarına yakalanan iki hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre Bağlık Mahallesi Kuzey Hayat Apartmanı ile aynı bölgede yer alan Doğa Kent Sitesi’nde apartman sakinlerinin kapı önündeki ayakkabıları kaybolmaya başladı. Güvenlik kameralarını inceleyen apartman sakinleri 25-30 yaşlarında iki gencin apartmana girerek ayakkabılarını çaldığını gördü. Apartman sakinleri durumu polise bildirerek ayakkabılarını çalan kimliği belirsiz hırsızlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızları tespit etmeye çalışırken, apartman içerisinden parmak izi örnekleri topladı.
Ayakkabı hırsızlarının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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