HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Apartmana kurdukları düzenek şoke etti

Apartmana kurdukları düzenek şoke etti

13.09.2024 09:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir apartman daireleri içinde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu imalatı yapılması görenleri şoke etti. Komutanlık tarafından yapılan operasyonda 1 şüpheliyi gözaltı alırdı, serada ise 50 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Apartmana kurdukları düzenek şoke etti

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışmalar sonucunda Çukurova ilçesinde, apartman daireleri içerisinde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu imalatı yapıldığı tespit edildi.

esrar

Jandarma ekipleri bu tespit üzerine iki ayrı adrese yaptığı baskında 100 gram kubar esrar, 50 kök ekili halde Hint keneviri, 2 iklimlendirme sistemi, 2 havalandırma sistemi ile kapalı alanda uyuşturucu imalatı için kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.

esrarr

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
esrar Adana apartman
En Çok Okunan Haberler
Narin cinayetini ilk o itiraf etti! Nevzat Bahtiyar'ın 3 ifadesinde 5 ayrı çelişki: Şüpheleri daha da artıran olay

Narin cinayetini ilk o itiraf etti! Nevzat Bahtiyar'ın 3 ifadesinde 5 ayrı çelişki: Şüpheleri daha da artıran olay

40 yıl sonra yeniden fiş dönemi! Almayan müşteriye de ceza

40 yıl sonra yeniden fiş dönemi! Almayan müşteriye de ceza

Trenden sarkıp video çekti! Korkunç kaza...

Trenden sarkıp video çekti! Korkunç kaza...

Narin Güran cinayetinde 8 tutuklama!

Narin Güran cinayetinde 8 tutuklama!

Narin cinayetini çözecek delil dosyaya girdi! Ses kaydı...

Narin cinayetini çözecek delil dosyaya girdi! Ses kaydı...

Arif Güran'dan Salim ile ilgili çarpıcı sözler! Yalanlayıp kardeşine güvenmediğini açıkladı

Arif Güran'dan Salim ile ilgili çarpıcı sözler! Yalanlayıp kardeşine güvenmediğini açıkladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley'den Zwilling'e uzun ömürlü yemek termosları indirimde

Stanley'den Zwilling'e uzun ömürlü yemek termosları indirimde

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.